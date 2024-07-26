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「台灣蝶王」王冠閎泳池外魅力依舊　5種韓系簡約穿搭完全不輸歐巴

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在2024巴黎奧運正式登場前，讓我們先來回顧一下「台灣小蝶王」王冠閎的魅力，一起來看看他在泳池外的帥氣私服造型，期待他在奧運上的表現！

在一陣有驚無險之中，王冠閎確認出賽2024巴黎奧運！19歲首次參加東京奧運後，以鮮肉外型獲得關注，而後在世大運、杭州亞運也都獲得亮眼的成績，今年即將征戰2024巴黎奧運，全台灣的觀眾都為他加油！

擁有白皙皮膚和可愛單眼皮的王冠閎，加上精實的腹肌與太平洋寬肩，早已迷倒了一票少女。而在泳池外的王冠閎，即便把好身材給包裹住還是非常有魅力，他的私下穿搭以簡約為主，與他媲美男團的顏值，組合出韓系歐爸的迷人風格！

王冠閎的5種韓系簡約穿搭風格

1. Smart Casual

在王冠閎的日常穿搭中經常出現「西裝外套」，一件單品即可讓時髦度激升，打造出一種介於正式與休閒之間的Smart Casual風格。

而最不容易出錯又最無需動腦筋的搭配方式，就是內搭一件白T，幹凈時髦之外，還多了一分成熟男人韻味！如果不想看起來過於成熟，可以像王冠閎一樣，運用一雙球鞋來收尾。

2.混搭風

「白襯衫」是王冠閎的穿搭愛將之一，他會將白襯衫搭配黑色Hoodie，或是其他日常的單品，透過對比顏色營造出層次感，同時做出正式與休閒的混搭效果，再加入項鍊、手錶等配件點綴，掌握精緻的男士風格。

3.運動風

以運動員來說，日常絕對是以舒適度最為重要，在王冠閎私服裡便能看到多數運動風格的服裝，通常選擇黑、灰、白基本色系，如此一來怎麼搭配組合都不會出錯。

4.黑色系

觀察王冠閎的Instagram還會發現，他偏愛黑色系的穿搭，比如黑色Logo T恤便是他衣櫃中的基礎單品，另外像是全黑的皮衣造型，或是休閒T恤配上運動短褲，都是王冠閎私下常見的穿搭方式。

5.亮色系

偶爾，王冠閎也會嘗試亮色系的服裝單品，像是鮮豔的紅色在他身上，是不是顯得膚色更透白了呢！駕馭起亮色系單品可說是游刃有餘，展現出活力和朝氣的外觀，也非常符合他的個人風格。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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美麗佳人, Marie Claire, 巴黎奧運, Paris2024, 台灣蝶王, 王冠閎, 穿搭

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