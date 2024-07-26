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最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

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▲▼ 最容易招惹爛桃花的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@tvn_drama

桃花運好不等於感情運順，有些人雖然桃花旺，但不一定都是好桃花，其他可能夾雜著不少爛桃花，又受到自身性格影響，容易被爛桃花纏身。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最容易招惹爛桃花的3大星座，尤其Top 1天性多情、面對愛情缺乏理智，還容易被禁忌的感情吸引。

▲▼ 最容易招惹爛桃花的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙子座

雙子座雖然很聰明，在平時不是個好應付的人，但他們有一個問題，容易愛上虐自己的人，對自己好的反而不珍惜，這也就導致他們真心付出的對象，常是渣男渣女，而自己傷害過的，卻是自己該珍惜的。雙子在愛情上沒有束縛，甚至沒有底線，而且有著想要就能豁出去的性子，只要自己喜歡，就沒有什麼問題能阻擋自己，也因此雙子在沒有學會理智挑選另一半之前，他們的眼光其實都滿差的。

▲▼ 最容易招惹爛桃花的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座

射手座容易遇到爛桃花，可以說跟他們自己脫不了關係。如果射手還沒有想要安定下來的心，就無法給自己的感情一個「歸宿」，就算對方是能夠相守的對象。說直接一點，射手常不懂得珍惜，喜歡追求新鮮感、善變的想法更讓他們找不到自己理想的真愛， 所以射手的感情經常是一團亂麻，短暫、混亂，還可能無趣，讓他們常常在之後回想時，甚至不覺得那是愛情。

▲▼ 最容易招惹爛桃花的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

天性浪漫的雙魚座，是非常多情的星座，在面對愛情時，非常缺乏理性，他們都是憑著自己的感覺、感性去愛的，所以在他們真正成熟之前，惹上的爛桃花數不勝數。而且不少雙魚座自己都會沒意識到，他們特別容易被有著刺激感、禁忌的愛情吸引，對他們來說，透著危險氣息的感情，就像罌粟花一樣令人無法抗拒。 

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 爛桃花, 雙魚, 射手, 雙子

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