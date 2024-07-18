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報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

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▲▼ 報復心最重的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人多少都曾遇過被人陷害或被人傷害、辜負的情況，有些人會選擇默默承受，遠離對方就好，但也有些人就會開始記仇，想方設法報復回去。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開報復心最重的3大星座，尤其Top 1平時對人溫和，讓人看不出來，他們甚至能記仇記一輩子，小心別惹到他們。

▲▼ 報復心最重的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：摩羯座

平時行事沉穩踏實的摩羯座，其實個人主義很重，他們可以沒什麼理由就討厭一個人，而且討厭了，就會看哪都不順眼，對方做什麼都是錯的，若是得罪他們或對不起他們的人就會更慘。摩羯很有耐心，很沉得住氣，他們要報復一個人，手段都很厲害而且奇特得讓人猜不出來，他們會想盡辦法讓對方難堪，讓你連自己是怎麼輸的都不知道，最後再看著你痛苦的樣子瀟灑轉身。

▲▼ 報復心最重的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

在許多人心中很溫柔體貼的巨蟹座，其實是報復心很強的星座，只是他們不太喜歡把事情鬧大，如果是吃了一些不是太要緊的小虧，只要他們有撒氣、發洩了，就會算了。他們是屬於「你對我客氣，我就對你客氣」的類型，只要不是太過分，他們能躲則躲，但若是真的傷害到他們，或是踩到他們在意的點，他們就算自損八百，也要傷敵一千，絕對要把他們的痛苦讓對方雙倍奉還，沒有報仇回去不罷休。

▲▼ 報復心最重的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

金牛座的情況有點特別，他們平時是很清醒、冷靜的，個性也很溫和，但他們也有頑固的一面，一旦發起脾氣就難以阻止。若他們想要報仇的心思佔據上風，就會執著向前，而且他們不會管手段髒不髒，會不計任何後果報復回去，這一點甚至比天蠍都還狠。金牛本來就是不怎麼在乎面子的類型，他們很敢撕破臉，有時候牛脾氣上來了，甚至連他們自己都無法控制自己的行為，完全不會心軟，記仇記一輩子。
 

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 報復, 報復心, 記仇, 金牛, 巨蟹, 摩羯

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