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最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

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▲▼ 最難被算計的3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

不管是平時交際或是職場上，每個人多少都有遇到被算計、被「弄」的經驗，但有些人很精明又敏感，很快就會察覺對方意圖，想算計他們不是件容易的事，甚至能反過來算計對方。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開12星座中最難被算計的星座Top 3，尤其冠軍超有危機意識，時刻警戒，甚至覺得全世界都想算計他們。

▲▼ 最難被算計的3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天秤座

天秤座其實比很多人想像的聰明，如果被天秤發現有人要算計他們，他們會「弄」回去還順便嚇嚇你。天秤如果要整別人，他們會做全套，當對方以為這件事過去了，對天秤來說其實沒有，他們會暗中搜集一堆資料，把對方的東西都備份下來，做好準備。天秤不會主動弄人，但如果有人要弄他們，為了公平，他們也會認真算計對方。

▲▼ 最難被算計的3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座

射手座是那種，在被人「弄」之前，會先採取動作的類型。有時候他們樂意跟你嬉皮笑臉，那只是他們忘掉不愉快的方式，但不代表他們很笨。可以想做是一個常跟別人說「小事就算了」的人，有一天突然認真跟你計較起來，他們其實一點都不傻，還會先下手為強，把對方算計了，而且射手座厲害的點是，沒人想得到他們會這樣做。

▲▼ 最難被算計的3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：處女座

處女座心裡常覺得全世界都想算計他們，所以他們日常就很精於算計，他們平常就是一個懷疑論者，一直都很有危機意識，所以不太相信別人會單純地對自己好，或是會懷疑對方背後有其他動機，因為他們對身邊的人很敏感，只是不一定是朝好的方向敏感。處女座有時就是擔心過度，如果沒事情可以擔心，他們連好事都會擔心。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 算計, 處女, 射手, 天秤

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