12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人作為朋友家人、甚至是另一半，都是頗受好評，但一旦當了老闆、主管，就會變成許多員工眼中很難搞的對象，好像怎麼做都會被挑毛病。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就分享，12星座中身為老闆最難搞的排行Top 3，尤其Top 1本身是工作狂，員工表現一不滿意，就會直接臭臉炒你魷魚。

Top 3：天蠍座



天蠍座的控制欲非常強，常會請你自行依據現場狀況做決定，但其實他們的潛台詞是「最好還是要跟我報告一下」。雖然天蠍會認為自己在乎的控制欲，還算在合理範圍內，但是天蠍常常臉部表情比較生硬兇冷，一副壞人臉還自帶殺氣，因此常讓員工感到心生畏懼。提醒天蠍老闆、主管們，若想讓自己看起來好相處一點，記得多多笑臉迎人。

Top 2：處女座



處女座本身就很勤勞，常會帶頭認真做事，加上他們本身工作能力又很強，手下員工到底有沒有做好，他們都看得懂，也看在眼裡，他們連不太擅長做的都想要管，更別說他們擅長做的了。處女天生聰明又犀利，又很注重細節，有時候重要的決策還沒做，卻會顧著挑剔員工沒做好的小細節，也因此容易讓底下員工吃不消。

Top 1：摩羯座



對於和工作狂劃上等號的摩羯座來說，榮登第一名似乎讓人毫不意外！摩羯座老闆們相當重視產值與效率，若是員工表現一沒到位，直接板起一張冷臉、炒員工魷魚這樣的狀況也是有的。摩羯座作為朋友時是很好的朋友，但若是當老闆就不太一樣了，溫情絕不會被他們擺在工作職場上，一旦讓他看懂了你沒心工作，又做得不好，說再見可是相當容易的。