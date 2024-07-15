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你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

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記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書

每個人都會有感到孤獨的時候，不管是單獨一個人時，或是和一群人相處時，都可能會有孤獨感。而你是個怕孤獨的人嗎？還是很享受孤獨呢？最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，可以快速測出你的孤獨指數有多高。

Q：憑你的第一眼直覺，選出最喜歡或最有感覺的一隻貓。

▲▼ 孤獨指數心理測驗 。（圖／翻攝小紅書）

＊分割下為選項解析＊

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選項A：孤獨指數50%

選擇A的你，有時候會感到孤單，但還不至於會影響到你的日常生活。對你來說，要真正信任一個人很難，但心裡又非常想擁有這樣的關係，因此在感到不安的時候，你們會特別容易感到孤獨。對你來說，學習信任別人是很重要的關鍵。每個人都會有孤單的時候，這是很正常的，不要覺得自己總是一個人在戰鬥，請慢慢學著相信別人，給自己一點時間，不要太著急，總會遇到那個願意理解你、支持你的人出現。

選項B：孤獨指數70%

你是特別害怕無聊的人，大多數時候，你跟別人相處，都像是在「服務」對方，重心都放在別人身上，但是人除了熱鬧，其實也需要一些安靜的時刻。你最需要做的，是學著和孤單相處，有時候，靜下來想想自己的規劃，多瞭解自己也是很重要的。一個人待著不是壞事，試著找找自己喜歡的獨處方式，像是看書、聽音樂，或是學點新技能，這樣你就能在熱鬧和安靜之間找到平衡，也能把關注稍微拉回自己身上。

選項C：孤獨指數30%

你雖然也會感到孤獨，但你更喜歡自由自在、無拘無束的生活方式。偶爾的孤獨感對你來說已經習慣了，可能是因為你有不少朋友，也覺得人生還有很多事要去做，實在沒時間去感到孤獨。在你的心裡，把孤單當作是生活的一種調味料，它能讓你的生活更豐富多彩，如果你能獨享這份樂趣，代表你已經掌握了這項「享受孤獨」的技能。偶爾一個人的時候，你可以靜下心來想想自己的夢想、規劃，計畫下一步要做的事，這樣的時間其實很寶貴。

選項D：孤獨指數99%

選擇D的你，天生就容易感到孤單，就算是和朋友聊天聊得很開心，甚至唱歌很嗨的時候，你也可能會突然就感到孤單，心情瞬間就變了。雖然你不是很喜歡這種孤單的感覺，但有時候你也會是享受的。對你來說，重要的是和自己的情緒相處。感到孤獨是正常的，每個人都會有這種感覺，只是程度的不同，請試著慢慢接受這種感覺，不要抗拒它。當你感到孤單時，可以和朋友聊天，或是做一些自己喜歡的事情來轉移注意力，要練習和自己做朋友，獨處時光也可以很開心，這需要慢慢練習。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 孤獨, 孤單

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