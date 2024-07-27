連唇毛都搞定！皮膚科醫師教「低成本全身除毛法」　乾淨又不留黑點

▲皮膚科醫師分享低成本除毛法，在家就能輕鬆搞定。(圖／翻攝IG@haeny_gram)

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

夏天到了，短裙、短褲和小背心都是夏季穿搭必備單品，露出的肌膚變多了，身體毛髮也變得顯眼。想要去除雜亂礙眼的體毛，一定要去雷射或是去美容院花大錢？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套「低成本全身脫毛法」，只要準備好工具，在家就能輕鬆搞定手毛腿毛、腋毛，甚至是唇周細毛，操作簡單而且安全、不花大錢，就能還你光滑細嫩的肌膚。

首先，需要準備的用具包含不同大小的刮刀或刮眉刀、生理食鹽水、凡士林、護手霜、消毒酒精棉片、棉花棒和身體乳。再依照唇周細毛或腋毛、四肢等不同部位，進行「低成本脫毛法」。

＃唇周雜毛



1.先為唇周徹底清潔。

2.用熱水浸濕毛巾或一次性洗臉巾熱敷在唇周，再逆著毛流生長方向，向上塗抹護手霜。

3.用酒精棉片消毒刮眉刀，取棉花棒沾取凡士林，在刮眉刀上塗上一層凡士林。

4.用手指輕輕撐開唇周肌膚，將刮眉刀沿著45度角往下刮除唇周細毛。

5.用冷藏過的生理食鹽水浸泡紗布，濕敷於唇周1分鐘，最後用清水沖洗乾淨，塗上保濕乳霜收尾。

＃腋毛



首先李醫師表示，應該有不少人刮除腋毛和四肢毛髮等部位的時候，總是容易刮傷，或是刮完後有小黑點殘留，感覺刮不乾淨。她建議可以將刮刀換成T型刮眉刀，這樣的刀頭比較不容易刮破肌膚。

要刮除腋毛，首先先用沐浴乳將腋下清潔乾淨並軟化角質，消毒刮眉刀後，同樣要在T型刮眉刀上塗上一層凡士林，將腋下肌膚的皺摺撐開，再往下輕輕刮乾淨。記得刮除時力道要輕柔，不要太過粗魯、暴力刮除。

＃四肢



四肢也是一樣，先逆著毛流塗一層護髮乳，用酒精棉片把刀片消毒好，再在刮刀刀片上塗抹一層凡士林，接著順著毛流方向輕輕刮除，這樣不容易留小黑點。最後用清水沖洗乾淨，沖洗後別忘了塗上身體乳來保濕。

不用擔心刮除毛髮會越刮越粗，這完全是錯誤迷思。只是因為剛生長出來的毛髮橫截面比尖端更粗，才會讓大家有這種視覺上的錯誤感受。