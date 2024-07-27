fb ig video ETtoday search mobile

連唇毛都搞定！皮膚科醫師教「低成本全身除毛法」　乾淨又不留黑點

>

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

▲皮膚科醫師分享低成本除毛法，在家就能輕鬆搞定。(圖／翻攝IG@haeny_gram)

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

夏天到了，短裙、短褲和小背心都是夏季穿搭必備單品，露出的肌膚變多了，身體毛髮也變得顯眼。想要去除雜亂礙眼的體毛，一定要去雷射或是去美容院花大錢？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套「低成本全身脫毛法」，只要準備好工具，在家就能輕鬆搞定手毛腿毛、腋毛，甚至是唇周細毛，操作簡單而且安全、不花大錢，就能還你光滑細嫩的肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

首先，需要準備的用具包含不同大小的刮刀或刮眉刀、生理食鹽水、凡士林、護手霜、消毒酒精棉片、棉花棒和身體乳。再依照唇周細毛或腋毛、四肢等不同部位，進行「低成本脫毛法」。

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

＃唇周雜毛

1.先為唇周徹底清潔。

2.用熱水浸濕毛巾或一次性洗臉巾熱敷在唇周，再逆著毛流生長方向，向上塗抹護手霜。

3.用酒精棉片消毒刮眉刀，取棉花棒沾取凡士林，在刮眉刀上塗上一層凡士林。

4.用手指輕輕撐開唇周肌膚，將刮眉刀沿著45度角往下刮除唇周細毛。

5.用冷藏過的生理食鹽水浸泡紗布，濕敷於唇周1分鐘，最後用清水沖洗乾淨，塗上保濕乳霜收尾。

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

＃腋毛

首先李醫師表示，應該有不少人刮除腋毛和四肢毛髮等部位的時候，總是容易刮傷，或是刮完後有小黑點殘留，感覺刮不乾淨。她建議可以將刮刀換成T型刮眉刀，這樣的刀頭比較不容易刮破肌膚。

要刮除腋毛，首先先用沐浴乳將腋下清潔乾淨並軟化角質，消毒刮眉刀後，同樣要在T型刮眉刀上塗上一層凡士林，將腋下肌膚的皺摺撐開，再往下輕輕刮乾淨。記得刮除時力道要輕柔，不要太過粗魯、暴力刮除。

▲▼ 皮膚科醫師教「低成本除毛法」 。（圖／記者張毓容攝）

＃四肢

四肢也是一樣，先逆著毛流塗一層護髮乳，用酒精棉片把刀片消毒好，再在刮刀刀片上塗抹一層凡士林，接著順著毛流方向輕輕刮除，這樣不容易留小黑點。最後用清水沖洗乾淨，沖洗後別忘了塗上身體乳來保濕。

不用擔心刮除毛髮會越刮越粗，這完全是錯誤迷思。只是因為剛生長出來的毛髮橫截面比尖端更粗，才會讓大家有這種視覺上的錯誤感受。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：

除毛, 脫毛, 方法, 秘訣, 低成本, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

連唇毛都搞定！皮膚科醫師教「低成本全身除毛法」　乾淨又不留黑點

連唇毛都搞定！皮膚科醫師教「低成本全身除毛法」　乾淨又不留黑點

金高銀為香奈兒秘密來台　穿優雅黑裝與劉嘉玲同框賞珠寶

金高銀為香奈兒秘密來台　穿優雅黑裝與劉嘉玲同框賞珠寶

《飛天小女警》錶上出任務　BABY-G兩用設計可當掛飾 「台灣蝶王」王冠閎泳池外魅力依舊　5種韓系簡約穿搭完全不輸歐巴 寶格麗蛇包上扇形圖案放閃　古羅馬浴場地板馬賽克啟發 第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡 行李箱5大夢幻品牌推薦！CROWN人氣燕麥奶、RIMOWA海洋藍太美想收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面