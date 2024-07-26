行李箱5大夢幻品牌推薦！CROWN人氣燕麥奶、RIMOWA海洋藍太美想收

文／LOOKin

2024年出國旅行投資一款好的行李箱是必須！5大夢幻品牌行李箱型號推薦整理，RIMOWA、CROWN BOXY、Samsonite MINTER、LOJEL CUBO，溫柔色調通通讓人太心動，決定新的一年就換款新的行李箱！

2024行李箱5大夢幻品牌推薦



CROWN

▲CROWN BOXY雙前開框架拉桿箱26吋，NT$9,580。（圖／IG@hot66600）



▲CROWN BOXY（薄荷綠）雙前開框架拉桿箱21吋，NT$7,980。（圖／LOOKin）

近期以一系列夢幻色調擄獲萬千女子芳心的CROWN，絕對推薦要入手薄荷綠色或燕麥奶色，溫潤質感揮別以往行李箱都又硬又陽剛的印象，柔和色澤與實用好推的滑輪與收納夾層，讓出國旅行的每一個行程都更為輕盈、也讓行李箱成為點綴穿搭的一部分。

LOJEL

▲LOJEL CUBO V5大地灰30吋，NT$13,320。（圖／LOJEL）

夢幻品牌LOJEL的CUBO一直都很受到歡迎！精簡空間的前開式設計拿取物品時十分便利，可擴充式夾層能夠輕鬆加大收納空間，在任何環境之下整理行李都很方便，滑輪更可360度輕鬆旋轉超好推！



Samsonite

▲Samsonite MINTER 20吋四輪行李箱，NT$13,500。（圖／LOOKin）

Samsonite這款MINTER行李箱以奶白色外殼搭配粉棕香檳色，完全是專屬女生的超夢幻色調！整體風格更是優雅時髦，除了外型極美、豐富的收納隔層配置也是非常推薦的原因，雙邊皆有分隔層滿足出國旅行的小物分門別類需求，不管外在內在皆完美！

Deseno

▲Deseno尊爵傳奇IV 29吋防爆新型拉鍊行李箱，NT$5,980。（圖／Deseno）

購買行李箱提供二年免費保固，夢幻楓糖奶茶色調讓人第一眼就超心動！箱體使用國際通用的TSA海關密碼崁入式鋁合金平鎖、搭配雙層防爆與明線車縫設計，都讓行李能夠更安穩的度過整趟旅程，千元價格入手起來也不會太過負擔。

RIMOWA

▲RIMOWA Cabin NT$30,500。（圖／RIMOWA）

▲RIMOWA Check-In L，NT$38,200。（圖／RIMOWA）

▲RIMOWA Trunk Plus，NT$48,400。（圖／RIMOWA）

精品行李箱品牌RIMOWA在最新一季獻上一系列夢幻色澤的海洋藍系列，系列行李箱包含經典型號Cabin、Check-In與Trunk Plus，滿足旅行時的不同需求，而RIMOWA的防爆穩固程度一向無庸置疑，若對新色調情有獨鍾不妨考慮入手這波夢幻逸品。

延伸閱讀

五大質感『行李箱人氣品牌』推薦CROWN、LOJEL、RIMOWA…國內輕旅行用剛好！

超美實用行李箱推薦：Samsonite、LOJEL、RIMOWA…實測收納空間開箱，出國旅遊買這咖！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。