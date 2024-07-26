fb ig video ETtoday search mobile

行李箱5大夢幻品牌推薦！CROWN人氣燕麥奶、RIMOWA海洋藍太美想收

>

文／LOOKin

2024年出國旅行投資一款好的行李箱是必須！5大夢幻品牌行李箱型號推薦整理，RIMOWA、CROWN BOXY、Samsonite MINTER、LOJEL CUBO，溫柔色調通通讓人太心動，決定新的一年就換款新的行李箱！

2024行李箱5大夢幻品牌推薦

CROWN 

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲CROWN BOXY雙前開框架拉桿箱26吋，NT$9,580。（圖／IG@hot66600）

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲CROWN BOXY（薄荷綠）雙前開框架拉桿箱21吋，NT$7,980。（圖／LOOKin）

近期以一系列夢幻色調擄獲萬千女子芳心的CROWN，絕對推薦要入手薄荷綠色或燕麥奶色，溫潤質感揮別以往行李箱都又硬又陽剛的印象，柔和色澤與實用好推的滑輪與收納夾層，讓出國旅行的每一個行程都更為輕盈、也讓行李箱成為點綴穿搭的一部分。

LOJEL

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲LOJEL CUBO V5大地灰30吋，NT$13,320。（圖／LOJEL）

夢幻品牌LOJEL的CUBO一直都很受到歡迎！精簡空間的前開式設計拿取物品時十分便利，可擴充式夾層能夠輕鬆加大收納空間，在任何環境之下整理行李都很方便，滑輪更可360度輕鬆旋轉超好推！

Samsonite

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲Samsonite MINTER 20吋四輪行李箱，NT$13,500。（圖／LOOKin）

Samsonite這款MINTER行李箱以奶白色外殼搭配粉棕香檳色，完全是專屬女生的超夢幻色調！整體風格更是優雅時髦，除了外型極美、豐富的收納隔層配置也是非常推薦的原因，雙邊皆有分隔層滿足出國旅行的小物分門別類需求，不管外在內在皆完美！

Deseno

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲Deseno尊爵傳奇IV 29吋防爆新型拉鍊行李箱，NT$5,980。（圖／Deseno）

購買行李箱提供二年免費保固，夢幻楓糖奶茶色調讓人第一眼就超心動！箱體使用國際通用的TSA海關密碼崁入式鋁合金平鎖、搭配雙層防爆與明線車縫設計，都讓行李能夠更安穩的度過整趟旅程，千元價格入手起來也不會太過負擔。

RIMOWA

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲RIMOWA Cabin NT$30,500。（圖／RIMOWA）

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲RIMOWA Check-In L，NT$38,200。（圖／RIMOWA）

▲行李箱 。（圖／翻攝自IG、Lookin提供、官網）

▲RIMOWA Trunk Plus，NT$48,400。（圖／RIMOWA）

精品行李箱品牌RIMOWA在最新一季獻上一系列夢幻色澤的海洋藍系列，系列行李箱包含經典型號Cabin、Check-In與Trunk Plus，滿足旅行時的不同需求，而RIMOWA的防爆穩固程度一向無庸置疑，若對新色調情有獨鍾不妨考慮入手這波夢幻逸品。

延伸閱讀

五大質感『行李箱人氣品牌』推薦CROWN、LOJEL、RIMOWA…國內輕旅行用剛好！

超美實用行李箱推薦：Samsonite、LOJEL、RIMOWA…實測收納空間開箱，出國旅遊買這咖！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, RIMOWA, CROWN BOXY, Samsonite, LOJEL, 行李箱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

《社內》薛仁雅現身高雄TORY BURCH千金造型美翻　不畏風雨吃台灣美食

《社內》薛仁雅現身高雄TORY BURCH千金造型美翻　不畏風雨吃台灣美食

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

「貝嫂」勾貝克漢脖子秀「鴿子蛋」鑽戒　貴婦派頭還有愛馬仕包 超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡 Melody挖到買1年忘記穿的愛馬仕涼鞋　點名今夏最愛鞋款 小心越吃越胖！減肥快避開5種「偽健康食物」　第3熱量比肥肉還高 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 【持續更新】凱米襲台逾50間百貨7／24停業　最新營業狀況一次看 不只紅豆水！營養師大推4種「消水腫飲品」　加碼水腫體質檢測3招

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面