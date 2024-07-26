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寶格麗蛇包上扇形圖案放閃　古羅馬浴場地板馬賽克啟發

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▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲寶格麗新任皮革與配件創意總監Mary Katrantzou創作Calla系列Serpentine Duo Top Handle密鑲水晶手提包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以超現實的錯視印花服裝設計著稱的希臘時尚設計師Mary Katrantzou，今年成為寶格麗（BVLGARI）首位皮革與配件創意總監，近日她發表第一個包款系列「Calla」，名稱代表希臘文的「美麗」，包身上的扇形圖騰神似寶格麗Divas’Dream系列珠寶輪廓，靈感正來自羅馬知名古蹟卡拉卡拉浴場的地板，獨特的扇形彩繪大理石馬賽克即使歷經風霜，仍散發珠寶一般的光澤。

▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲寶格麗Calla系列Serpenti Forever密鑲水晶午夜梅果色肩背包。

Mary Katrantzou將古老的馬賽克圖案作為Calla包款的主視覺，透過馬特拉斯 （matelassé）絎縫圖案與密鑲水晶工藝，為經典的Serpenti Forever包款注入時髦新意，特別是設計與名稱源自寶格麗招牌cabochon弧圓形切割寶石的Serpenti Sugarloaf包款為襯墊的納帕皮革肩背包，蓬蓬的包身可愛指數倍增；而扇形輪廓的Gingko手拿包結合納帕皮革和鑄造金屬，獨特造型正是從Calla重複交錯圖案汲取而來。

▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲寶格麗Calla 系列Serpenti Sugarloaf黑色手提包。

▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲寶格麗Gingko手拿包獨特的輪廓來自「Calla」圖案。

同樣以珠寶起家的卡地亞（Cartier），亦有豐富的摩登包款供選擇，品牌大使莉莉柯林斯（Lily Collins）為卡地亞拍攝巴黎的一天特輯，選搭櫻桃紅色的C DE CARTIER橫式肩背包、PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹小型款鍊帶包，均是時尚也實用的款式，無論是上班或休閒時光都能完美搭配。

▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯在巴黎展開美好的一天，搭配卡地亞C DE CARTIER櫻桃紅橫式肩背包。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼BVLGARI,Cartier Bag 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯坐在巴黎露天咖啡座，身旁是卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹小型款鍊帶包。（圖／翻攝卡地亞官網）

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關鍵字：

BVLGAR, 寶格麗, Cartier, 卡地亞

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