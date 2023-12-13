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貓掌香氛蠟燭、果醬瓶浴鹽　年末交換禮物靈感提案

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

交換禮物不僅要比質感，還要比創意，但每每等到要送禮的時候，就會很沒有想法，以下就盤點多款適合拿來當作禮物的小物，給你滿滿靈感。

＃N senses香氛蠟燭－nOw

▲N senses,Ballon,FLORAÏKU,Hakmin Lee,香氛,蠟燭,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

銀色的包裝看起來很像是油漆桶設計，其實裡面是具有獨特香氣的香氛蠟燭，其中，nOw的味道捕捉閱讀時期的時光流動感，運用苦橙葉、欖香脂、血橙呈現過去書中剪影，透過橙花、鈴蘭、皮革香氣，模擬腦中構思的未來藍圖，聞起來相當舒爽療癒的氣味，放在家裡不僅質感滿分，用完還可以當作收納筒，插花或是放筆都很高級。

＃Ballon 香氛浴鹽－玫瑰

▲N senses,Ballon,FLORAÏKU,Hakmin Lee,香氛,蠟燭,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

由日本東京職人手工製作的香氛浴鹽，看起來很像是果醬般包裝的玻璃瓶，裡面一顆顆宛如小水晶般的晶體，是從喜馬拉雅山上未開發地採集的岩鹽，帶有世界各地草藥與香氣，搭配溫柔大馬士革玫瑰味道，所有成分不含防腐劑，非常適合在年末給自己一場放鬆me time，沉浸在香氣繚繞的味道裡面，達到靈魂等級的舒壓。

＃HAKMIN LEE x Floraïku 貓咪香氛蠟燭

▲N senses,Ballon,FLORAÏKU,Hakmin Lee,香氛,蠟燭,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

深受日本文化薰陶以及法式靈魂的FLORAÏKU，鑽研於茶道、花道與香道，甚至跨足到當代藝術領域，這次更與韓國設計師、Studio HAK創辦人Hakmin Lee合作，將燭杯設計成超可愛的動物爪子，香調則由FLORAÏKU以亞洲茶道傳統為靈感，打造出寧靜又充滿生命力的綠茶味，Hakmin Lee更為此留下完美註解「香氛蠟燭如貓咪輕聲放鬆的呢喃」，意境滿分。

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關鍵字：

N senses, Ballon, FLORAÏKU, Hakmin Lee, 香氛, 蠟燭, 聖誕禮物, 禮物

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