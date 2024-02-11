安海瑟薇鬆弛感穿搭範本！針織衫搭小眾運動鞋、平價包上身超高級

記者鮑璿安／綜合報導

41歲好萊塢女星安海瑟薇Anne Hathaway 演出 《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》等多部經典作品，除了演技精湛，她總是過人的穿衣審美更是大家矚目焦點，以輕鬆不費力的鬆弛感，演繹出時髦最高境界，以下就來盤點她的私服單品。

▲安海瑟薇穿著Khaite薰衣草紫色針織衫，腳踩Ami Paris平底球鞋。（圖／CFP）

安海瑟薇日前被捕捉到，穿著2016年創立的紐約時裝品牌Khaite薰衣草紫色針織衫，搭配寬鬆的白褲現身，這些都是衣櫥中常見單品，腳踩Ami Paris平底球鞋，拎上她愛用的愛馬仕柏金包，構建摩登又輕鬆的穿搭造型，很自然呈現出個人魅力。

▲安海瑟薇Max Mara棕色大衣搭配過膝靴款Proenza Schouler。（圖／CFP）

大衣穿搭同樣是秋冬時刻散發鬆弛感的來源之一，安海瑟薇自然沒錯過標誌性的Max Mara棕色大衣，具有辨識度的寬領口和俐落比例，呼應內搭的翻領白襯衫，點睛之筆則在於腳上的過膝靴款Proenza Schouler，拿捏出屬於她的帥氣風格。

▲安海瑟薇手中包款是平價小眾品牌JW PEI，Maze 單肩包NT$3,390。（圖／CFP）

安海瑟薇近年來的街拍穿搭都以簡潔素色系為主，在紐約設計師品牌MONSE 2021秋冬系列針織裙裝襯托下，散發優雅迷人氣息，而她手中包款看似精品，其實是相當平價的小眾包品牌JW PEI，於2017年在洛杉磯創立，以永續環保為主軸，安海瑟薇的手拿包款式Maze運用蓬鬆的編織細節賦予辨識度，無論肩背或上身都很好搭配，單價約落在3千元上下，彰顯她低調質感。