楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

▲楊紫瓊穿Bottega Veneta皮革禮服搭RICHARD MILLE鑽錶出席坎城影展，妹妹頭造型成功減齡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

由凱文科斯納（Kevin Costner）自編、自導、自演的史詩西部片《地平線：美國傳奇》（Horizon: An American Saga），昨（19日）於坎城影展進行首映，除了他與同劇演員全員到齊，奧斯卡影后楊紫瓊也現身捧場，她頂著齊瀏海的「妹妹頭」亮相，逆齡成功，外媒大讚「完全看不出61歲」。





▲凱文科斯納（左三）以正裝搭配蕭邦錶，帶著家人參加電影《地平線：美國傳奇》首映會。（圖／路透社）

楊紫瓊除了新髮型吸睛，一身行頭也搶眼，身穿Bottega Veneta皮革禮服裙子以羽毛般的皮革裝飾，她同時搭配Bottega Veneta編織手拿包、MIKIMOTO珍珠鑽石項鍊、珍珠戒指與她最愛的RICHARD MILLE千萬鑽錶，耀眼奪目。





▲演出《地平線：美國傳奇》的女星席安娜米勒（右）與艾拉杭特都穿仙氣飄飄的禮服亮相。（圖／路透社）

身兼導演與演員的凱文科斯納，身穿正裝搭配蕭邦（Chopard）錶與家人一同步上紅毯，而演出《地平線：美國傳奇》的同劇女星席安娜米勒（Sienna Miller）、艾拉杭特（Ella Hunt）都穿仙氣飄飄的禮服亮相，席安娜米勒的透視荷葉邊裝出自Chloe的設計，行走間十分飄逸浪漫。

