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3部震懾人心的韓國犯罪電影　《千萬別開門》劇情反轉窺見人性最醜陋

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文／女子學

每當提到犯罪懸疑電影，日本改編自湊佳苗的《告白》、台灣阮經天主演的《查無此心》，或是陪伴我們長大的各式港片，各國都能推出符合國情的特色犯罪懸疑片，嗜影人也都能有自己的一份清單。跟著劇情抽絲剝繭的緊張感、三五好友分析劇情的成就感，犯罪懸疑電影也成了聚會觀片的好選擇。

藉由各大串流平台的推送，海量的韓國懸疑犯罪電影使影迷們能夠合法收看，表現出色、幾乎不踩雷的品質，讓影迷往往都能盡興而歸。跟著這篇文章，介紹3部口味適中的韓式犯罪懸疑電影，在初夏的冷氣房度過無比愜意的觀影體驗吧！

《殺人者的記憶法》

當頂尖殺手罹患阿茲海默，怪奇卻精彩的殺手電影

青龍獎影帝薛耿求主演，劇情講述曾經殺人如麻的獸醫金秉洙，走入人生晚年時罹患阿茲海默症，在記憶逐漸喪失的生活中，與深愛他的女兒相依為命。不料，神秘的連續殺人案闖入了秉洙父女兩人的生活，更為年輕、更善於偽裝的殺人魔向秉洙的女兒伸出魔爪，為了捍衛自己深愛的人，不顧病情嚴重的金秉洙決定重操舊業，只是日益嚴重病情無法讓他稱心如意。

▲《殺人者的記憶法》反覆運用記憶喪失、混亂的橋段，使觀影人須在瑣碎的細節之間找到真相。（圖／《殺人者的記憶法》劇照）

有別於殺手電影的鬥智鬥勇，《殺人者的記憶法》反覆運用記憶喪失、混亂的橋段，使觀影人須在瑣碎的細節之間找到真相；薛耿求在片中完美詮釋阿茲海默症患者的無助，尤其屢屢在緊要關頭時脫線，令觀眾感到好氣又好笑。以不斷翻轉的懸疑情節逼出觀眾的雞皮疙瘩，藉由導演呈現的視角，打造猶如聲光效果滿分的推理小說。

《千萬別開門》

千萬不要留負評，就怕賣家找上門

《歡迎來到三達里》申惠善主演懸疑犯罪電影《千萬別開門》，在韓國獲得戲院觀眾滿意度92%的好評價。電影講述上班族女性秀賢，為了節省開銷而選擇到二手交易網站購買洗衣機，卻不料到貨時洗衣機早已損壞，驚覺遭人詐騙的秀賢，決定找出犯嫌並留下負評阻止其繼續行騙。透過鍵盤宣洩不滿的秀賢，惹怒了病態的詐欺犯，日以繼夜的騷擾使秀賢瀕臨崩潰，所有的報復都只是個開頭。

▲申惠善主演懸疑犯罪電影《千萬別開門》。（圖／《千萬別開門》劇照）

《千萬別開門》最令人感到毛骨悚然的，並不是犯嫌滅絕人性的性格，而是在這個透過網路拉近人群距離的時代，弱勢者在面對犯罪時的無力，而這些看似只是騷擾的行為，逐漸累積也能輕易擊潰受害者的心。申惠善電影中純熟的演技，使觀眾頓時便能與角色產生共鳴，同時那些普遍存在於網路上的新型態犯罪，透過電影寫實地呈現，絕對也是令影迷們難忘的警世寓言。

《迴憶》

徐睿知化身失憶人妻，翻轉情節惹哭千萬影迷

同樣是大玩失憶題材，燒腦懸疑韓影《迴憶》由《雖然是精神病但沒關係》徐睿知主演，化身經歷意外而喪失記憶的病患秀珍，身旁自稱是丈夫卻毫無印象的男人，讓腦內一片空白的秀珍更加感到惶恐。透過日常線索的累積，秀珍愈加懷疑丈夫的真實性，同時突然能夠透過「預知」來看見未來災難的她，那些模糊就朦朧的景象究竟代表著什麼？

▲燒腦懸疑韓國電影《迴憶》由徐睿知主演。（圖／《迴憶》劇照）

所有如同噩夢一般的元素，塞進了近100分鐘的片長，電影前半段氣場猶如片中的公寓場景，整齊卻揮散濃稠的抑鬱；隨著真相的揭露，使得先前鋪設的伏筆都能在後半段得到適當的解釋，那些看似來自未來的記憶，其存在的理由使得陰鬱的電影氛圍變得明朗，極為精彩且出色的翻轉，更是惹哭千萬影迷。

經歷負面新聞影響的徐睿知，渴望回歸的她近期開通了Instagram帳號，即便與論針對演員本人存有爭議，但徐睿知藉由小巧精緻的臉蛋，完美詮釋神秘危險、暗自猜忌的頂尖演技，相信也是放在亞洲圈也是無人能出其右的。

延伸閱讀

我看見的是，明天的記憶。《迴憶》：最熟悉的陌生恐懼，出乎意料的驚悚情節反轉

韓影創下歷史新猷！《寄生上流》：「不是有錢又善良，而是有錢所以善良。」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 韓國, 電影

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