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越吃越年輕！營養師曝「抗老飲食」4大關鍵：膠原蛋白不是靠豬腳

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▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」越吃越年輕 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師表示，吃對食物有助於延緩老化、維持好狀態。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

很多女生為了維持美麗好狀態，從年輕開始就很努力保養、抗老，就希望自己老得慢一點，但除了靠外在的保養品，其實吃對食物也能幫你由內而外延緩老化。營養師谷傳玲就在小紅書上分享「抗衰老飲食」的4大關鍵，幫你避開誤區，越吃越年輕、吃出美麗。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」越吃越年輕 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃抗氧化

包含維生素C、茄紅素、花青素等都是具有強大抗氧化力的營養素，但是很多人其實都補錯了。想補維生素C，別再吃檸檬了，谷傳玲表示要吃草莓、奇異果、青椒、青花菜等，補維生素C才有效；補茄紅素就吃番茄，尤其建議吃熟透的番茄，其所含的茄紅素含量更高；而想補花青素，紫薯、黑枸杞、紫甘藍都可以，但是花青素遇到攝氏60度以上的高溫就會被破壞，所以建議可以直接吃桑椹、藍莓和乾嚼黑枸杞更有用。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」越吃越年輕 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃抗發炎

抗發炎營養素尤其推薦DHA，是超強的抗發炎王者，但想靠吃核桃補充DHA不夠有用，因核桃含有的α-亞麻酸可轉化成DHA的比例太低。吃鮭魚、鯖魚等深海魚更有用，但谷傳玲也提醒盡量少用煎、烤的烹調方式，因為高溫會嚴重破壞DHA，建議還是以蒸、煮、燉等烹調方式更能補充DHA。

＃補鐵要跟上

年齡越大，造血能力就會逐漸下降，一旦缺鐵就容易讓臉色蒼白，看起來暗淡、沒有氣色。但是谷傳玲不推薦吃鐵劑，因為用補充劑容易過量，而過量的鐵反而會促進氧化、促進發炎、加速衰老。所以谷傳玲更推薦用飲食補充鐵質，她指出如果能每天吃50g紅肉，每周吃2次貝類海鮮，每個月吃2～3次豬肝、鴨血，照這樣吃基本上就不太會缺鐵。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」越吃越年輕 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃維護膠原蛋白

谷傳玲提醒，別再以為靠吃豬腳、雞爪可以補充膠原蛋白，這些食物的膠原蛋白並不會真的跑到臉上，而是會消化成胺基酸，吸收了再合成蛋白質，可是吸收利用率非常低，甚至比不上肉類、蛋、奶類、豆類和豆製品。她表示，其實一天喝1～2杯牛奶、1杯豆漿或是吃1顆蛋、100g肉類，幫助補充皮膚流失的膠原蛋白合成就足夠了。

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 抗衰老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 營養師

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