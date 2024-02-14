fb ig video ETtoday search mobile

「紅毯精靈」跨性別演員杭特薛佛絕美造型！穿一根羽毛、Prada黃金戰袍辣翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

25歲模特兒、跨性別演員杭特薛佛Hunter Schafer 在《高校十八禁 Euphoria》打開知名度，憑著高挑身材和天使般臉孔，更獲得新生代「紅毯精靈」的美名，造型完全不受局限，凡是有她的存在，就會成為鎂光燈矚目焦點，一起來看看她那些引發話題的經典造型。

▲▼奧斯卡派對 。（圖／路透）

▲跨性別模特兒Hunter Schafer 完美演繹Ann Demeulemeester羽毛裝。（圖／路透）

Hunter Schafer美出圈的造型之一，當然不能遺漏掉去年2023年Vanity Fair 所舉辦的Oscar Party ，派對上她選擇比利時獨立設計師先鋒品牌Ann Demeulemeester剛發表的秋冬新裝，原汁原味演繹出如同胸前落下了羽毛的夢幻設計，性感半裸搭配上流暢的白色裙襬，很有女神降臨的風範，當之無愧成為全場最辣。

宣傳《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》時，Hunter Schafer 更接連以仙氣又性感的紅毯造型突破自我，更被外媒形容是「獨角獸般的存在」。她與擔任Interview Magazine時尚總監的知名造型師Dara Allen合作，洛杉磯首映上，Hunter Schafer以溫婉的中分長直髮，搭配Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身，宛如為她身材曲線量身打造，戲劇性的鏤空廓形和層層堆疊的薄紗，創造性感又具有殺傷力的造型。

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲Hunter Schafer以Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身。（圖／路透）

就連Prada 也為Hunter Schafer量身打造復古的金色裙裝，取自2009年春夏系列廓形，新穎的兩截式剪裁，用以繞脖綁帶和開放式短版上衣，彰顯她修長纖細的身材優勢，立體的蝴蝶結結合光澤感布料，夢幻氣息十足，幾乎是紅毯上未曾出現過的打扮。

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲Prada為Hunter Schafer打造復古的金色裙裝。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

模特兒, 紅毯, 跨性別, 造型, Prada, 杭特薛佛, Hunter Schafer

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　 衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找 羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學 今年想讀一本好書　試試千名職人們票選的推薦書單 分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能 C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色 管理學大師的5個建議　給今年想在工作上升職的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面