「紅毯精靈」跨性別演員杭特薛佛絕美造型！穿一根羽毛、Prada黃金戰袍辣翻

記者鮑璿安／綜合報導

25歲模特兒、跨性別演員杭特薛佛Hunter Schafer 在《高校十八禁 Euphoria》打開知名度，憑著高挑身材和天使般臉孔，更獲得新生代「紅毯精靈」的美名，造型完全不受局限，凡是有她的存在，就會成為鎂光燈矚目焦點，一起來看看她那些引發話題的經典造型。

▲跨性別模特兒Hunter Schafer 完美演繹Ann Demeulemeester羽毛裝。（圖／路透）

Hunter Schafer美出圈的造型之一，當然不能遺漏掉去年2023年Vanity Fair 所舉辦的Oscar Party ，派對上她選擇比利時獨立設計師先鋒品牌Ann Demeulemeester剛發表的秋冬新裝，原汁原味演繹出如同胸前落下了羽毛的夢幻設計，性感半裸搭配上流暢的白色裙襬，很有女神降臨的風範，當之無愧成為全場最辣。

宣傳《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》時，Hunter Schafer 更接連以仙氣又性感的紅毯造型突破自我，更被外媒形容是「獨角獸般的存在」。她與擔任Interview Magazine時尚總監的知名造型師Dara Allen合作，洛杉磯首映上，Hunter Schafer以溫婉的中分長直髮，搭配Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身，宛如為她身材曲線量身打造，戲劇性的鏤空廓形和層層堆疊的薄紗，創造性感又具有殺傷力的造型。





▲Hunter Schafer以Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身。（圖／路透）

就連Prada 也為Hunter Schafer量身打造復古的金色裙裝，取自2009年春夏系列廓形，新穎的兩截式剪裁，用以繞脖綁帶和開放式短版上衣，彰顯她修長纖細的身材優勢，立體的蝴蝶結結合光澤感布料，夢幻氣息十足，幾乎是紅毯上未曾出現過的打扮。





▲Prada為Hunter Schafer打造復古的金色裙裝。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！