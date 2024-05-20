IKEA網紅鯊鯊其實是灰色的？　3個鯊魚布偶不為人知的小秘密

▲IKEA BLÅVINGAD海洋系列、鯊鯊玩偶總部設計師。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

全球最大家具商IKEA出過不少布偶，然而最受歡迎的就是越看越喜感的布偶鯊魚，不僅在台灣有不少粉絲，在全球銷售也是冠軍，各地都有鐵粉，被網友暱稱為網紅鯊鯊，IKEA總部創意中心設計師分享，其實原本鯊魚玩偶採用大家都熟知的灰色，最後將「鯊身」顏色換成藍色，就迅速在全球爆紅，連他們自己都沒有預料到。

原本是灰色，改成藍色全球爆紅

全球都喜歡的IKEA鯊魚布偶，其實最早推出的顏色是灰色的，而設計師再推出後依瑞典有的藍鯊為靈感，之後推出了藍色鯊身的款式，沒想到在推出後馬上受到歡迎，大家都在全球各地幫鯊鯊打卡，還拍了很多吃飯、運動、打麻將等有趣的照片，抱起來剛剛好的大小跟舒適材質，讓它更佳受到大家的喜愛，目前全球販售的鯊鯊以藍色為主，藍色的身軀也讓它更佳顯眼討喜，而灰色款也成為許多網友珍藏的絕版款式。

5個鰓裂數量，是小朋友教的

鯊魚布偶側邊有5條線用來代表鯊魚的鰓裂部位，原本也只設計3條線而已，是之後被小朋友指正「鯊魚的鰓裂大多都是5個」，因反應正確性才改成5條線，看來設計師表示「聽小朋友的話絕對是必要的」，應該是認真不是隨便說說的喔。

後起之秀來襲，直逼鯊鯊熱門度

IKEA鯊鯊玩偶的熱門度不在話下，然而近期也有一位「後起之秀」，其銷量已經可以跟鯊鯊不相上下囉，這款爆紅的布偶就是2022年推出「BLÅVINGAD海洋系列」中的章魚！BLÅVINGAD海洋系列也是從孩子想要保護海洋為發想的系列布偶，是第一個從表面布料到填充物100%使用再生聚脂纖維的玩偶系列，其中黃色章魚也受到全球小朋友喜愛，目前在全球銷量已經站上TOP2，而在BLÅVINGAD系列後的IKEA所有玩偶，也都將盡可能採用100%再生原料製作。

此外，IKEA布偶還有幾個為了兒童安全所做的小巧思，包括所有的眼睛都是用繡的而非使用塑膠眼睛，以避免使用久之後，眼睛脫落而造成兒童誤食，還有大家發現所有IKEA的布偶都沒取名嗎？像是鯊鯊產品名是「BLÅHAJ」，也就是「藍色的鯊魚」之意，而熊熊玩偶DJUNGELSKOG是瑞典文「森林」的意思，因為IKEA想把「取名字」的任務，交給每個孩子，由孩子來為自己的布偶取名，真的是很用心耶。