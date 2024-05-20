潤娥化身粉紅公主現身坎城　下車忙撫胸防走光

▲潤娥以粉紅公主造型現身坎城影展。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

凱文科斯納（Kevin Costner）自編、自導、自演的史詩西部片《地平線：美國傳奇》（Horizon: An American Saga）昨（19日）在坎城影展舉辦首映會，現場星光熠熠，南韓女團「少女時代」33歲成員潤娥也現身捧場，化身為粉紅公主，以甜美造型在競爭激烈的紅毯上殺出重圍。





▲潤娥下車時撫著胸深怕走光。（圖／翻攝yoona__lim IG）

潤娥踏上坎城影展紅毯，選穿美國婚紗品牌Monique Lhuillier的粉紅緞面蓬裙禮服，配上她的包頭造型宛如粉紅公主，不過此禮服設計依然有性感小心機，大蓬裙採前開岔設計，讓潤娥腳一伸就露出美腿，而心型領讓她小心翼翼，下車時撫著胸口深怕走光。





▲潤娥身穿Monique Lhuillier粉紅禮服，前開岔設計讓她露美腿。（圖／翻攝yoona__lim IG）

身為華人珠寶品牌Qeelin大使，潤娥在坎城影展選戴高級珠寶系列作品搭配粉紅禮服；而她從南韓仁川機場出發時，戴上品牌標誌性的Wulu葫蘆造型珍珠母貝耳環與鏤空鑽石項鍊搭配低調黑色登機裝，簡約優雅的裝扮流露好氣質。





▲潤娥從南韓出發時，以黑裝搭配Qeelin Wulu葫蘆造型鏤空項鍊展現好氣質。（圖／翻攝qeelinjewellery IG）





▲潤娥同時戴上Qeelin鑲嵌珍珠母貝的Wulu葫蘆耳環。（圖／翻攝qeelinjewellery IG）