fb ig video ETtoday search mobile

蕭美琴就職穿的褲裝出自台灣針織女王　總統夫人粉紅小外套自己搭的

>

▲賴清德與第一夫人吳玫如出席就職大典。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

總統賴清德今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。總統夫人吳玫如的服裝是自己搭配；副總統蕭美琴的服裝則是請設計師潘怡良量身訂製。

賴總統今天身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是由台灣知名設計師周裕穎設計。西裝的腰線提升，背部下襬採用雙岔設計，設計師並以台灣原生種紫斑蝶，為賴總統打造全新的幸運紫色領帶。至於油菜花外型的春仔花工藝胸針，設計師認為油菜花在台灣遍地可見，擁有「前進夢想、無所畏懼」花語以及預示著新的開始與希望，賴清德的襯衫是採用台灣機能性永續環保布料製作。

▲台灣設計師周裕穎為總統賴清德就職設計的西裝。（圖／品牌提供）

第一夫人吳玫如穿著黑色洋裝搭配粉色小外套；府方表示，吳玫如的服裝皆是她自己搭配，展現自信、堅毅的特質。

▲第一夫人吳玫如粉紅裝是自己搭配的。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

蕭副總統今天身著米白色短外套搭配細腰帶，下半身則是一件黑色寬款褲，由台灣設計師潘怡良設計造型，蕭美琴也沒有刻意染髮，以最純粹自然的模樣面對台灣民眾。

▲蕭美琴就職服裝由由台灣設計師潘怡良設計。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

關鍵字：

520總統就職, 賴清德, 蕭美琴

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

賴清德西裝別著「油菜花」胸針　台灣設計師操刀造型藏深意

賴清德西裝別著「油菜花」胸針　台灣設計師操刀造型藏深意

想有好看胸型？營養師教「長胸部飲食」4大關鍵　搭配運動更有感

想有好看胸型？營養師教「長胸部飲食」4大關鍵　搭配運動更有感

越吃越年輕！營養師曝「抗老飲食」4大關鍵：膠原蛋白不是靠豬腳 星巴克5／20起12款飲品買一送一　3大星冰樂全都入列 包開箱／劉詩詩同款TOD’S質感「黛妃包」Di Bag！奶油白翻蓋版本更萌 Melody：很多事情看淡就好　既然控制不了就放掉它 潤娥化身粉紅公主現身坎城　下車忙撫胸防走光 3部震懾人心的韓國犯罪電影　《千萬別開門》劇情反轉窺見人性最醜陋 養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面