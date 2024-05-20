包開箱／劉詩詩同款TOD’S質感「黛妃包」Di Bag！奶油白翻蓋版本更萌

記者鮑璿安／專題報導

Quiet Luxury 靜奢風當道，時尚迷對於包款的選擇上更偏好曆久不衰、洋溢高級感的款式，向來以義式美學聞名的TOD’S 在2024春夏就帶來了進化版翻蓋Di Bag，連品牌代言人劉詩詩都親自演繹，本篇包開箱環節就為大家仔細開袋，揭曉背後亮點。





▲2024春夏時節Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相 。（圖／品牌提供）

已故黛安娜王妃時尚品味獨到，被她背火的包款不在少數，像是DIOR 1996年首次推出的Lady Dior手袋、Salvatore Ferragamo的Lady D鍊條包都與她關係密切。而Tod's 在 1997年推出的Di Bag更是黛安娜王妃愛用款式之一， 近年來經過創意總監Walter Chiapponi之手，改採手感柔軟的Scorza小牛皮革重新推出。





▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）

2024春夏時節Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。





▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。





▲Tod's Di Bag迷你皮革手袋 。（圖／品牌提供）