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賴清德西裝別著「油菜花」胸針　台灣設計師操刀造型藏深意

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▲▼16任總統總統賴清德上車前往「520總統副總統就職典禮」。（圖／翻攝總統府直播）

▲賴清德與夫人吳玫如出席就職大典。（圖／翻攝總統府直播）

記者鮑璿安、林明瑋／台北報導

總統賴清德今（5/20）上任，他以西裝搭配紫色領帶、黃色油菜花型胸針現身就職典禮，顯得俐落又英挺，油菜花的花語為無私奉獻，意義深遠，這套造型西由知名台灣設計師周裕穎操刀設計，整體以湛藍色為主色調，融合了台灣在地文化與永續工藝精神，更藏有許多巧思，夫人吳玫如則以黑色洋裝與桃粉色外套，穿出亮麗效果，與賴清德的紫色領帶頗為搭襯。

▲▼ 周裕穎。（圖／品牌提供）

▲▼ 周裕穎。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師周裕穎為總統賴清德就職設計的西裝。（圖／品牌提供）

據了解，周裕穎特別對賴清德過往穿著風格進行深入研究，在剪裁上提高外套腰線，背後雙開衩設計並搭配窄管褲，賦予西裝更為年輕化版型。領帶則成為當中的一大亮點，周裕穎在賴清德代表性的「幸運紫」領帶中，融入了台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料，因此別具文化深意。

▲▼ 周裕穎。（圖／品牌提供）

▲▼ 周裕穎。（圖／品牌提供）

▲領帶融入了台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料。（圖／品牌提供）

此次襯衫亦選用了台灣製造的機能性永續布料製成，西裝還搭配了油菜花外型的春仔花工藝胸針。周裕穎解釋，油菜花的花語為無私奉獻，並有「前進夢想、無所畏懼」的意涵。而胸針上的鮮黃色也延續了周裕穎與賴清德之間的緣分，早在去年3月的台北時裝周上，賴清德就曾穿著由周裕穎設計的「台灣山脈」圖案服裝，同時，在文化總會邀請周裕穎設計的霞海城隍爺新神衣曝光時，賴清德還親自縫了幾針，表達他對台灣設計的重視。

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