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拿到紅包先「壓歲」　2個方法養出「錢母」招新年財運

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▲特定姓名筆劃的朋友來到2023下半年，先前的磨練煎熬都轉為珍貴財富，財神爺看到了你的努力，讓你在賺錢方面特別順心。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲注意壓歲錢的小眉角，讓新的一年財運更旺。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年一家團聚，除了圍爐之外就是紅包最有年味，趁著歡樂氣氛向長輩表達心意，也給小孩一份值得期待的賀禮，紅包也稱作「壓歲錢」，其習俗來自保護孩子的枕邊銅錢，擁有守護的寓意，民俗專家分享幾個紅包「小眉角」，用兩個方法養出錢母，帶旺一整年財庫。

▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

使用新鈔
許多人過年會去銀行領新鈔來包紅包，這是有意義的，因為舊錢代表財氣已經減弱，不宜再包，此外用過或舊的紅包袋也是同理，舊的紅包袋代表好運已被拿走，不要再拿來使用，過季的紅包也不要用，如龍年就不要再拿兔年的來包。

不要封口
有人覺得裡面放錢怕掉，或是不想讓人知道裡面的數量，就會將紅包袋封口，但其實紅包不該封口，理由是要讓其內的財氣流通，如擔心錢掉出，可選擇有卡住封口的款式，不要用黏的。此外紅包也盡量避免對折或折起來，以免財氣不順。

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

紅包樣式有意義
有些紅包是直式，有些紅包是橫式，許多人覺得可能只是設計不同，但在民俗習慣上也有意義的，直式象徵正財，橫式則代表橫財，像祝福對方事業順利，可使用直式的紅包袋，若對方是投資或喜歡中獎的人，則可選擇橫式的紅包來包。

紅包要壓歲
過年的壓歲錢就等同發財金，收到不可以直接花掉，在除夕拿到紅包後，應先放在枕頭下「壓歲」，至於壓多久有幾種說法，一說是放到初五，然後將現金存入銀行當作錢母，另一說是要放到過年結束，也就是到15天後的元宵，才可以拿出來花用。

▲▼紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

善用百元鈔
另想讓紅包份量重一點，也可用百元鈔代替千元鈔票，而且百元超是紅色的，看起來更有喜氣感，從外部看起來也會更厚重，更有福氣。

關鍵字：

春節, 壓歲錢, 錢母, 財運

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