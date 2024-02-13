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高圓圓疊搭珠寶海邊吹風美翻　劉詩詩耳環控洩俏皮性格

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▲▼高圓圓,劉詩詩珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓在海邊享受冬日海風，疊搭CHAUMET兩條Bee My Love項鍊。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星高圓圓與劉詩詩都是「台灣媳婦」，兩人的優雅氣質深受珠寶品牌青睞，分別與法國品牌CHAUMET與華人珠寶品牌Qeelin緊密合作，且不僅是出席公開活動佩戴，而是真正融入日常，高圓圓偏愛疊搭珠寶，項鍊、戒指都要戴兩個以上；劉詩詩則是「耳環控」，還刻意左右耳戴不同款式，展現俏皮的一面。

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，‌101,000元。（圖／CHAUMET提供）

高圓圓日常穿搭休閒，不忘戴上CHAUMET標誌性珠寶，她曾分享冬日穿著細肩帶黑裝在海邊吹海風，疊戴蜂巢圖騰的18K玫瑰金與18K白金Bee My Love兩條項鍊，以及同系列玫瑰金鑲鑽手環與戒指，配上她的燦爛笑容非常吸睛；她常戴的另一款生活珠寶為發想自冠冕的Joséphine Aigrette系列，鑲鑽V字線條點綴單顆海水藍寶的項鍊、戒指，流露清新風格。

▲▼高圓圓,劉詩詩珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲笑得燦爛的高圓圓戴CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金戒指與手環。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，‌361,000元。（圖／CHAUMET提供）

▲▼高圓圓,劉詩詩珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓一派休閒裝扮，不忘搭配CHAUMET Joséphine Aigrette珠寶。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金吊墜，鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石，‌176,000元。

代言Qeelin劉詩詩特別鍾愛耳環，曾一次戴上同為葫蘆造型Wulu系列但不同款式的耳環，各是呼應當天紅衣的18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙耳環小型款，以及鑲鑽鏤空線條的Wulu 18k白金鑽石耳環，展現搭配巧思；而另一典雅花卉襯衫造型，她則戴上Qeelin發想自如意的Yu Yi 18K玫瑰金鑽石耳環小型款與歐米茄（歐米茄）金錶，增添亮點。

▲▼高圓圓,劉詩詩珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩一身紅搭配兩邊各異的Qeelin Wulu耳環。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲劉詩詩左耳戴Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙耳環小型款114,500元。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲劉詩詩右耳戴Qeelin Wulu 18k白金鑽石耳環，175,500元。

▲▼高圓圓,劉詩詩珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩優雅裝扮以Qeelin耳環與歐米茄金錶點綴。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲▼CHAUMET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲劉詩詩搭配的Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石耳環小型款，109,500元。

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關鍵字：

高圓圓, Chaumet, 劉詩詩, Qeelin

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