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星巴克5／20起12款飲品買一送一　3大星冰樂全都入列

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（5／20）起推出特定12款飲品買一送一優惠，3大最受歡迎的星冰樂品項，包括摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂全都在優惠之列，要讓消費者好好迎接夏日天氣，伯朗咖啡館會員周一也有好友分享優惠，路易莎黑卡會員上午11點前咖啡第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克5／20至5／21推出「夏日推薦指定品項 好友分享日」活動，從上午11點至晚上8點期間，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項包括摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎在5、6月續行黑卡會員優惠，包括上午11點前咖啡飲品第二杯半價、超值早餐+1元，飲品升級美式黑咖啡、上午11點後飲品＋蛋糕，蛋糕享9折、憑黑卡點數5點換任一飲品9折四重回饋活動。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館在5月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

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