安格斯12星座一周運勢5／20～5／26　獅子感情升溫、射手貴人運極佳

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座兄弟宮中進駐了太陽和金星這兩顆大行星，也意謂著近期將出現滿滿的交際活力，能與周圍朋友建立熱絡的互動橋樑。可能會有新的社交機會和活動。對於單身者來說，建議保持開放心態，積極參與社交活動能迎來讓你心動的桃花，別因為情感而忽略金錢和自我價值。近期是一個充滿活力和機會的時期，不妨好好把握。

金牛 4.21～5.20

太陽和金星這周一前一後位移到金牛座的財富宮，對你來說，金錢方面的變化確實會較大，但也可能會帶來快速的財富流動，需要更謹慎地管理金錢。然而，在人際和感情上，得當心過於追求種種物質慾望，而忽略了與他人的情感連結。交往中的金牛，要記得保持人際關係的平衡，注意在關係中保持真誠和信任。

雙子 5.21～6.20



這周有太陽和金星的位移，雙子運勢開低走高，愈到後期運勢愈是順遂。不過感情上仍需要留意與人之間的溝通和理解，由於通訊宮的影響，可能會出現一些誤會或混淆，特別在感情上，愈是認真愈可能鑽牛角尖，為彼此帶來莫名的壓力。有對象者建議你要以開放和誠實的態度面對。可能會有新的朋友加入你的生活。

巨蟹 6.21～7.21



隨著太陽的位移，巨蟹座內心的煎熬也慢慢走入歷史，這周迎來十分清新的時刻，人際和感情都能在圓融的運作下開出紅盤，維持巨蟹既有的個人魅力，就能打開桃花的開關，讓緣分源源不絕！然而別忽略了火星守在事業宮帶來的隱藏威脅，工作中有來有往，得當心別因小事與人結下樑子，心裡有話一定要好好溝通！

獅子 7.22～8.22



夏日艷陽的熱力將大大激發潛藏在獅子座體內的正能量，能幫助你以更沉穩的態度在職場崗位上積極向前衝！因此這周別再想著那些讓你不開心的人，只要你願意把重點擺在自己，運勢就能愈轉愈好，多了太陽與金星的照臨，本周也很適合與情人一起來個簡單的城市旅行，將能讓漸行漸遠的感情重新升溫，回到最佳狀態。

處女 8.23～9.22



太陽和金星不約而同的位移到處女座的事業宮，為工作帶來良好的發展機會，雖然忙碌，但只要懂得巧妙運用槓桿原理可在工作上以小搏大建立功勞。然而，單身者感情似乎原地踏步，建議一切從長計議，尋找真正合適的對象。對於有對象者，近期可能會發生小爭吵，但應以開放和尊重的態度溝通，重要的是保持冷靜和理性，避免情緒化衝突。

天秤 9.23～10.22



天秤座這周運勢不弱，工作表現多有所獲，能得到長輩們的青睞，人氣表現也頗有大將之風，就算刻意保持低調，也能明顯感受到大家對你投以友善的眼光。感情則在緩步前進，已有對象者最好能多抽空陪陪身邊的他，不要因各自忙碌而拉遠了彼此距離。單身的天秤一時之間並沒有具體脫單的辦法，自由自在獨享時光也不錯。

天蠍 10.23～11.22



隨著太陽的位移，天蠍座得以暫且告別內心中沉甸甸的壓力源，這周開始將愈來愈有餘裕處理生活上的大小事，感情關係中也將有機會發揮自己理性而強勢的一面，明快的表達能力，將能讓彼此磨合更為順理。交往中的人感情能在熱絡的溝通互動中建立默契，可惜單身者桃花相對走弱，抱著平常心結識朋友會更自然一些。

射手 11.23～12.21



金星的移位無疑的為射手這周運勢帶來了不錯的契機， 感情上此時暫且平靜無波，單身射手如果心有所屬，那麼就別猶豫太多，把握當下勇敢表達愛情吧！近期的射手貴人運也極佳，認真的態度以及值得信賴的表現，讓你事情進行的格外順利順手，不過得意時可別太招搖，因為小人運也伺機而動，當心人紅招嫉。

摩羯 12.22～1.19



太陽和金星這周走到了摩羯座的愛情宮，對單身者來說，這是一個增加感情契機的良好時機，可以通過積極參與社交活動、擴大人際圈子。有對象的摩羯座，這周可能會迎來更多感情支持。可以暫且卸下工作上繁忙的庶物，享受與伴侶之間的親密時刻！然而，人際方面需要注意避免過度專注於個人目標，忽略了與他人的交流。

水瓶 1.20～2.18



水瓶這周運勢顯得平坦順遂，不過別忽略藏在細節中的魔鬼，近期的你在人際、感情上一波未平一波又起，任何小摩擦都要溝通清楚，以免成為心中的疙瘩，鬧得不愉快！對應感情宮位，水瓶近期同樣走入了紛擾磨合時期，有情人的當心擦槍走火，任何芝麻小事都可能造成兩人的爭執，或許先保持一個安全距離會更好。

雙魚 2.19～3.20



海王星在雙魚本命宮位中發出遙遠的光，意謂著魚兒正將深刻體會深層的靈性成長和直覺力的覺醒。這可能透露雙魚座將在內在世界中經歷一段靈性轉變和洞察力的提升，對於生活的意義和目的有更深層次的體悟。單身者的桃花運勢良好，可以利用這個時機主動與他人建立聯繫，並展現自己的獨特魅力。

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