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梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

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▲▼ 梁朝偉 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲（右）曬與梁朝偉旅行的甜蜜照，梁朝偉戴G-SHOCK經典的黑色5600腕錶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影帝梁朝偉與劉嘉玲夫婦近期在法國旅行，劉嘉玲大方分享兩人甜蜜照，意外洩露老公樸實的一面，手腕戴的不是昂貴名錶，而是約3,200元的CASIO淺藍色G-SHOCK，昨她又po出兩人乘車合影，曝光梁朝偉的第二款G-SHOCK，為品牌最經典的型號DW-5600方形錶，約5,000元可入手。

▲▼ 梁朝偉 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK經典型號DW-5600 40周年紀念錶款DWE-5657RE-1，5,000元。

梁朝偉日常穿搭低調，幾乎都是運動服打扮，絕配以耐衝擊設計著稱的G-SHOCK。日前他與老婆劉嘉玲到法國海邊用餐，戴著靈感源自美麗海灘的G-SHOCK GLX-S5600-2腕錶，具衝浪者需要的實用功能如潮汐圖、月相資訊等；而在劉嘉玲最新乘車照中，他改戴G-SHOCK紀念經典錶款DW-5600型號40周年的復刻紀念錶DWE-5657RE-1，全黑的設計完美符合他的低調個性，結合強悍性能，成為他旅行的良伴。

▲▼ 梁朝偉 。（圖／翻攝IG）

▲梁朝偉（左）戴淺藍色G-SHOCK GLX-S5600-2腕錶，3,200元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

熱愛時尚的劉嘉玲則是勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）等名錶擁護者，去年勞力士討論度最高的「慶典」（Celebration）面盤Oyster Perpetual腕錶，她也搶得一只，面盤以綠松石藍為底，於黑線勾勒的大小不一氣泡圈中填入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色，洋溢活潑氣息，與潘瑋柏、足球界巨星梅西撞了同款錶。

▲▼ 梁朝偉 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲佩戴勞力士Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面，227,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）
 

►梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了

►台灣收藏家砸5.6億標「錶王」　創Only Watch拍賣第二高價做慈善

 

關鍵字：

梁朝偉, 劉嘉玲, G-SHOCK, CASIO, Rolex, 勞力士

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