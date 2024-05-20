fb ig video ETtoday search mobile

賽琳娜豐滿身材不藏了　大紅洋裝施熱情魅力

>

▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜身穿Balmain紅色花卉洋裝散發熱情魅力。（圖／翻攝erinwalshstyle IG）

記者陳雅韻／綜合報導

31歲美國女星賽琳娜（Selena Gomez）參與第77屆坎城影展相當風光，因為她主演的新片《Emilia Pérez》入圍今年主競賽，在首映會播畢時，全場觀眾給予長達9分鐘的掌聲，讓她感動不已，而從她此次在坎城的服裝足以展現她的自信，連換兩套一般人可能認為難以駕馭的大紅色洋裝，盡顯熱情魅力。

▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜駕馭起搶眼的紅色洋裝毫不費力。（圖／翻攝erinwalshstyle IG）

▲▼賽琳娜 。（圖／路透社）

▲賽琳娜穿高級訂製服品牌Giambattista Valli立體花卉紅洋裝宣傳新片《Emilia Pérez》。（圖／路透社）

走過容貌焦慮的陰霾，賽琳娜對於自己的身形、生活與工作更有自信，於坎城影展期間穿上Balmain大膽立體胸型剪裁的紅色花卉洋裝，大方展現她的豐滿身材；另一套紅色立體花卉洋裝則出自高級訂製服品牌Giambattista Valli，配上圈式鑽石耳環，相當俏麗。

▲▼賽琳娜 。（圖／路透社）

▲賽琳娜穿Saint Laurent黑白禮服搭配寶格麗要價上億元的The Diamond Swan鑽石項鍊，優雅迷人。（圖／路透社）

而在新片《Emilia Pérez》首映會上，賽琳娜身穿此片幕後金主Saint Laurent黑白禮服亮相，搭配寶格麗（BULGARI）花費2000小時製作、要價上億元的The Diamond Swan鑽石天鵝項鍊，以華麗而優雅的造型當最美女主角，享受眾人對新片的熱烈掌聲。

►潤娥化身粉紅公主現身坎城　下車忙撫胸防走光

►楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

關鍵字：

賽琳娜, 寶格麗, BULGARI, Giambattista Valli, Balmain

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

潤娥化身粉紅公主現身坎城　下車忙撫胸防走光

潤娥化身粉紅公主現身坎城　下車忙撫胸防走光

楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅

艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅

法網紅土啟發珠寶創作　FRED手鍊男、女都能駕馭 雙圈錶帶浪琴表存在感強烈　成凱特溫絲蕾唯一配件 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫 李棟旭2萬天梭表上手施型男魅力　秀錶拿冰淇淋好俏皮 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價 安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣 G-SHOCK錶鏡閃藍或橘光炫目　海灘風情錶讓人想度假

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面