賽琳娜豐滿身材不藏了　大紅洋裝施熱情魅力

▲賽琳娜身穿Balmain紅色花卉洋裝散發熱情魅力。（圖／翻攝erinwalshstyle IG）

記者陳雅韻／綜合報導

31歲美國女星賽琳娜（Selena Gomez）參與第77屆坎城影展相當風光，因為她主演的新片《Emilia Pérez》入圍今年主競賽，在首映會播畢時，全場觀眾給予長達9分鐘的掌聲，讓她感動不已，而從她此次在坎城的服裝足以展現她的自信，連換兩套一般人可能認為難以駕馭的大紅色洋裝，盡顯熱情魅力。





▲賽琳娜駕馭起搶眼的紅色洋裝毫不費力。（圖／翻攝erinwalshstyle IG）





▲賽琳娜穿高級訂製服品牌Giambattista Valli立體花卉紅洋裝宣傳新片《Emilia Pérez》。（圖／路透社）

走過容貌焦慮的陰霾，賽琳娜對於自己的身形、生活與工作更有自信，於坎城影展期間穿上Balmain大膽立體胸型剪裁的紅色花卉洋裝，大方展現她的豐滿身材；另一套紅色立體花卉洋裝則出自高級訂製服品牌Giambattista Valli，配上圈式鑽石耳環，相當俏麗。





▲賽琳娜穿Saint Laurent黑白禮服搭配寶格麗要價上億元的The Diamond Swan鑽石項鍊，優雅迷人。（圖／路透社）

而在新片《Emilia Pérez》首映會上，賽琳娜身穿此片幕後金主Saint Laurent黑白禮服亮相，搭配寶格麗（BULGARI）花費2000小時製作、要價上億元的The Diamond Swan鑽石天鵝項鍊，以華麗而優雅的造型當最美女主角，享受眾人對新片的熱烈掌聲。

