2萬網友按讚收藏！57歲李若彤傳授「吃飯不發胖」秘訣

▲李若彤藉由飲食和運動維持好身段。（圖／翻攝自小紅書/李若彤，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「最美姑姑」李若彤57歲依然仙氣飄飄，全靠凍齡做得好，想要維持好狀態，保持窈窕身材很重要，日前她就在《小紅書》分享自己的吃飯不發胖小秘訣，引來2萬網友按讚收藏。

#吃飯之前喝杯水

李若彤建議吃飯之前可以喝一杯水，這樣有助增加飽足感，也能讓之後吃的東西變少，有助於減重。

#進食順序：蔬菜→肉類→主食

青菜容易消化，建議先吃青菜再吃肉，最後才是澱粉，若有湯的話，也可以先喝湯，湯和水一樣都是液體，先喝湯可以先墊胃，增加飽足感。

#清淡飲食不要重口味

飲食盡量清淡，切忌重口味，人體一旦吸收了過多的鹽分，血液中的鈉離子含量過高，就會破壞細胞滲透壓的平衡，進而影響代謝速度，水分滯留在體內就會造成水腫。

#食物充分咀嚼再下肚

吃飯要多嚼幾口再吞下去，若是吃飯速度太快使得飢餓素來不及傳達到大腦，研究顯示，進食後約需20分鐘才能感到有飽足感，且若是吃東西速度太快，對胃容易產生壓力。

#水果要在餐前吃

很多人飯後才吃水果，這是錯誤的觀念，正確應該挑選低GI水果，像是蘋果、芭樂等，把水果放在餐前吃，或是餐和餐中間來增加飽足感。