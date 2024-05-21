fb ig video ETtoday search mobile

營養師推「10種超級食物」讓你越吃越年輕！藍莓、番茄還能助減肥

>

▲▼ 營養師分享10大超級食物越吃越年輕。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享10種超級食物，不僅對身體健康還有助於抗老化。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

隨著健康意識抬頭，「超級食物」也成為耳熟能詳的名詞，而有著多種營養素、熱量密度低的超級食物，不僅對身體健康有益，有些還含有多種強效的天然抗氧劑，能幫助延緩衰老，維持肌膚健康。營養師Tun就在小紅書上分享10種讓你「越吃越年輕」的超級食物，有的還能促進代謝、幫助減肥。

▲▼ 營養師分享10大超級食物越吃越年輕。（圖／達志示意圖）

＃漿果類水果

像是藍莓、桑葚、草莓、黑莓等漿果類水果富含維生素C、花青素，都是很強的抗氧化物質，有助於清除身體中的自由基。

＃深海魚

深海魚富含Omega-3脂肪酸，這種優質的脂肪酸是抗發炎的重要物質，人體不能自己合成，因此建議每周吃2～3次深海魚來補充，像是鮭魚和鯖魚、鮪魚、比目魚等深海魚都含有豐富的Omega-3，但注意不要過度加工，烹調方式以清蒸最好，減少Omega-3的流失。

＃綠葉蔬菜

綠葉蔬菜除了富含大家熟知的維生素A、維生素C之外，還有多種植化素，像是強力抗氧化物質β-胡蘿蔔素，能幫助維持肌膚健康，提升肌膚對抗紫外線功能。另外，多吃綠葉蔬菜還可以幫助補鈣。

▲▼ 營養師分享10大超級食物越吃越年輕。（圖／達志示意圖）

＃堅果

堅果雖然油脂高，但也是植物界為數不多的高蛋白質代表，而且還含有多種礦物質和維生素，營養師尤其推薦核桃、杏仁、腰果和榛果這四種堅果。

＃全穀物

像是藜麥、燕麥、糙米、黑米、薏米等全穀物，相比起精緻白米、麵條，全穀物的膳食纖維含量更高，升糖指數更低，飽腹感更強。

＃優格／優酪乳

作為發酵類食物，優酪乳和優格比牛奶更好消化吸收。建議日常飲食中可以把牛奶替換成優酪乳或優格，而且優格和優酪乳還含有大量的益生菌。

▲▼ 營養師分享10大超級食物越吃越年輕。（圖／達志示意圖）

＃十字花科蔬菜

像是青花菜、花椰菜、紫甘藍、芥菜、白菜、高麗菜等，十字花科蔬菜的共同之處就是富含硫代葡萄糖苷（又稱為芥子油苷），這種含硫化合物不僅能夠抗氧化，還能有效抗癌、促進消化。

＃豆類

攝取豆類、豆製品可以幫助提高體內NAD+（煙醯胺腺嘌呤二核甘酸）水平，延緩衰老。建議每天吃15～20g大豆，最簡單的方式就是每天喝杯無糖豆漿或是涼拌豆腐。

＃橄欖油

橄欖油被譽為最健康的脂肪來源之一，含有天然的抗氧化、抗發炎物質。像是好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）就曾透露自己每天會喝兩勺橄欖油，幫助維持腸道健康和保持體重。

▲▼ 營養師分享10大超級食物越吃越年輕。（圖／達志示意圖）

＃番茄

番茄富含茄紅素，也是超強的抗氧化物質，可以幫助清除自由基，關鍵是熱量特別低，隨便吃都不用怕胖。

關鍵字：

超級食物, 抗氧化, 抗發炎, 健康, 養顏, 美顏, 抗老, 延緩衰老, 護膚, 保養, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

心情好糟？每天默唸「7句話」讓你活得自在快樂

心情好糟？每天默唸「7句話」讓你活得自在快樂

韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」 2萬網友按讚收藏！57歲李若彤傳授「吃飯不發胖」秘訣 安格斯12星座一周運勢5／20～5／26　獅子感情升溫、射手貴人運極佳 營養師推「10種超級食物」讓你越吃越年輕！藍莓、番茄還能助減肥 包開箱／劉詩詩同款TOD’S質感「黛妃包」Di Bag！奶油白翻蓋版本更萌 星巴克5／20起12款飲品買一送一　3大星冰樂全都入列 養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面