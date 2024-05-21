營養師推「10種超級食物」讓你越吃越年輕！藍莓、番茄還能助減肥

▲營養師分享10種超級食物，不僅對身體健康還有助於抗老化。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

隨著健康意識抬頭，「超級食物」也成為耳熟能詳的名詞，而有著多種營養素、熱量密度低的超級食物，不僅對身體健康有益，有些還含有多種強效的天然抗氧劑，能幫助延緩衰老，維持肌膚健康。營養師Tun就在小紅書上分享10種讓你「越吃越年輕」的超級食物，有的還能促進代謝、幫助減肥。

＃漿果類水果



像是藍莓、桑葚、草莓、黑莓等漿果類水果富含維生素C、花青素，都是很強的抗氧化物質，有助於清除身體中的自由基。

＃深海魚



深海魚富含Omega-3脂肪酸，這種優質的脂肪酸是抗發炎的重要物質，人體不能自己合成，因此建議每周吃2～3次深海魚來補充，像是鮭魚和鯖魚、鮪魚、比目魚等深海魚都含有豐富的Omega-3，但注意不要過度加工，烹調方式以清蒸最好，減少Omega-3的流失。

＃綠葉蔬菜



綠葉蔬菜除了富含大家熟知的維生素A、維生素C之外，還有多種植化素，像是強力抗氧化物質β-胡蘿蔔素，能幫助維持肌膚健康，提升肌膚對抗紫外線功能。另外，多吃綠葉蔬菜還可以幫助補鈣。

＃堅果



堅果雖然油脂高，但也是植物界為數不多的高蛋白質代表，而且還含有多種礦物質和維生素，營養師尤其推薦核桃、杏仁、腰果和榛果這四種堅果。

＃全穀物



像是藜麥、燕麥、糙米、黑米、薏米等全穀物，相比起精緻白米、麵條，全穀物的膳食纖維含量更高，升糖指數更低，飽腹感更強。

＃優格／優酪乳



作為發酵類食物，優酪乳和優格比牛奶更好消化吸收。建議日常飲食中可以把牛奶替換成優酪乳或優格，而且優格和優酪乳還含有大量的益生菌。

＃十字花科蔬菜



像是青花菜、花椰菜、紫甘藍、芥菜、白菜、高麗菜等，十字花科蔬菜的共同之處就是富含硫代葡萄糖苷（又稱為芥子油苷），這種含硫化合物不僅能夠抗氧化，還能有效抗癌、促進消化。

＃豆類



攝取豆類、豆製品可以幫助提高體內NAD+（煙醯胺腺嘌呤二核甘酸）水平，延緩衰老。建議每天吃15～20g大豆，最簡單的方式就是每天喝杯無糖豆漿或是涼拌豆腐。

＃橄欖油



橄欖油被譽為最健康的脂肪來源之一，含有天然的抗氧化、抗發炎物質。像是好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）就曾透露自己每天會喝兩勺橄欖油，幫助維持腸道健康和保持體重。

＃番茄



番茄富含茄紅素，也是超強的抗氧化物質，可以幫助清除自由基，關鍵是熱量特別低，隨便吃都不用怕胖。