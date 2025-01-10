歐舒丹攜手金珉奎邀你「手」護每一刻、Jo Malone甦活手部護理免費送

▲金珉奎頂著帥臉抹護手霜，讓粉絲都融化。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視身體保養，享受ME TIME放慢活節奏，空出時間來照顧自己和身邊的人，歐舒丹派出亞洲品牌大使金珉奎「手」護每一刻，Jo Malone也推出全新修癒甦活系列，療癒香材給人滿滿療癒感。

歐舒丹最新宣傳活動Take Time to Care「手」護你我的每一刻，攜手首位亞洲品牌大使SEVENTEEN MINGYU金珉奎，希望透過簡單又有意義的舉動關懷自己和身邊最重要的人。

▲L'OCCITANE 乳油木呵護美手組，2,600元。

▲L’OCCITANE 手護時刻沐浴組，3,060元。

廣告中金珉奎準備迎接一位特別的人到訪家中的親密時刻，從精心挑選播放完美的唱片到為心愛的人製作蛋糕，舉手投足之間充分流露他的貼心細膩。在影片中，金珉奎抽出空檔使用歐舒丹乳油木護手霜呵護雙手，藉此傳達慢節奏，空出時間照顧自己和身邊的人。這款蘊含濃度高達20%乳油木果油的精質護手霜，可深層滋養和保護肌膚，也是展現體貼和關懷的經典象徵。

▲Jo Malone修癒甦活系列。

Jo Malone London首次推出全新以個人感官療癒的身體洗沐系列，有別於以往的身體沐浴與護理系列，全新修癒甦活系列以多種療癒香材香氣與古羅馬浴場為靈感，分為溫水浴池、熱水浴池和冷水浴池，對應創造出四種獨特療癒保養儀式：煥新、甦活、滋養和喚醒，每個區域都有獨特的療癒香氣與身體保養儀式。

▲Jo Malone 植癒煥新潔膚露，1,400元。

因應修癒甦活系列重磅上市，Jo Malone London針對沉浸式療癒ME TIME體驗強化，推出「修癒甦活手部護理」服務體驗，帶領進入「平靜心靈」、「穩定情緒」與「沉浸香氣」三階段，透過全新修癒甦活系列的滋養護理與療癒香氣，提升身心靈全面舒緩放鬆。

▲修癒甦活手護服務。