把紅包、福字串在手鍊上　Pandora蛇年首飾好運成串

▲Pandora以「點燃你的運氣」為主題，推出春節系列新品。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

期盼新年好運旺旺來，丹麥品牌Pandora為華人市場備妥幸運物，以「點燃你的運氣」為主題，推出 2025 春節系列新品，創作靈動金蛇串飾、手鍊，以及如許願天燈般的紅色熱氣球吊飾、象徵財運的紅包、福字造型等應景串飾，讓粉絲將所許的願望隨身戴上。





▲Pandora蛇來運轉Murano琉璃吊飾，3,080元。

▲Pandora雙色金屬好運紅包吊飾，2,880元。

Pandora春節系列焦點之作為姿態靈動的金蛇串飾，小金蛇從翡翠綠Murano琉璃主體盤旋而上，代表步步高升；而Pandora Moments的蛇鍊系列，結合925銀蛇鍊與鍍14K金蛇頭扣環，單戴即俐落有型，也可將春節吉祥寓意的掛飾串上，打造專屬的福氣滿載手鍊。

▲Pandora Moments金蛇扣蛇鍊，5,280元。





▲Pandora好運福袋串飾（左起）2,480元，步步高升紅色熱氣球吊飾2,680元，平安護身符吊飾2,480元。

摩納哥品牌APM Monaco最新力作Hiver系列也搭上蛇年熱潮，以具象手法詮釋蛇造型首飾，點綴閃亮鋯石，款款耀眼時髦，主打款為纏繞式的蛇造型短頸鍊，配上蛇麟紋設計的耳環，盡顯女王氣勢。





▲APM Monaco Hiver蛇造型纏繞式短頸鍊，20,000元。（圖／APM Monaco提供，以下同）





▲APM Monaco Hiver密鑲鋯石耳環，8,800元。