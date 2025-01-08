日系輕珠寶台北開快閃店　1,600元起糖果寶石迷死人

▲日系輕珠寶品牌ARTIDA OUD來台探路，於台北中山區的PPP時尚藝文空間設立為期5天的快閃店。（圖／ARTIDA OUD提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在日本代理星巴克、經營Afternoon Tea的Sazaby League, Ltd集團，2018年創立輕珠寶品牌ARTIDA OUD，以電商品牌之姿成功打入市場，並在東京開設兩家實體店，2020年透過「台日同步販售的跨境電商」模式進軍台灣，如今更進一步，10日起至14日於台北中山區PPP時尚藝文空間開設為期5天的快閃店，讓顧客能親自賞玩如糖果般天然彩色寶石的魅力，並感受日式細膩優雅的設計，價格也相當誘人，約從1,600元起至上萬元不等。





▲ARTIDA OUD繽紛色彩寶石戒指疊搭相當出色。

ARTIDA OUD台北快閃打造「五大療癒美學」，透過不同顏色和能量的寶石指引，帶領參觀者開啟心靈探索沉浸式旅程，同時展出超過400件作品，包括標誌性的elafonisi 系列天然彩色寶石戒指、靈感源自果實的eden系列、受阿拉伯王朝啟發的ancient系列、鑲嵌阿古屋珍珠的philia 系列等。





▲ARTIDA OUD選用獨一無二的天然寶石打造elafonisi系列戒指。

當中最入門為「I am」捐贈計畫系列手鍊，特色是由印度工匠打造，使用了本可能被丟棄的天然寶石，每一顆寶石經過精挑、磨光再編織成手環，每售出1件手環，ARTIDA OUD即捐贈最多1,100日圓，以幫助印度當地婦女就業以及捐贈建設學校。





▲ARTIDA OUD推出I am Donation捐贈計畫系列，每售出一條手鍊即捐贈最多1,100日圓幫助印度當地婦女就業與建設學校。





▲ARTIDA OUD靈感來自果實的eden系列耳環，約3,200元起。





▲ARTIDA OUD鑲嵌珍珠的philia系列指間戒，約8,290元起。

木蛇年將至，ARTIDA OUD推出蛇造型作品，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也發表完整The Snake系列首飾應景，款式包括項鍊、手鍊、耳環與胸針，最受矚目是金色調鍍層的吊墜，蜿蜒的蛇鑲嵌璀璨的施華洛世奇方晶鋯石，蛇尾纏繞著一顆品牌水晶仿珍珠，成功聚焦。





▲施華洛世奇新款Snake項鍊蛇尾纏繞著一顆施華洛世奇水晶仿珍珠，6,500元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Snake耳環，7,300元。