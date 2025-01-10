唐嫣送Tiffany手環化解姐姐心結　演出微電影暖心

▲大陸女星唐嫣主演Tiffany & Co.新春微電影《愛，無所不在》。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年是家人團聚的重要時刻，美國珠寶品牌Tiffany & Co.以此為主題，邀大中華區代言人唐嫣演出為微電影《愛，無所不在》，她佩戴Tiffany新春特別款紅寶石項鍊入鏡，飾演自海外歸來團圓的遊子，她藉由乘載祝福的Tiffany Blue Box，化解與姊姊的心結，呼應片名《愛，無所不在》。





▲唐嫣在劇中送給姊姊Tiffany Lock手環。

唐嫣在微電影中送給姐姐的Tiffany珠寶，正是品牌熱賣的Lock系列半鑲鑽手環，象徵著愛的恆久守護；品牌其他經典款式也適合犒賞自己或作為新春贈禮，例如個性款HardWear與Tiffany T系列、繩結造型代表緊密相繫的Knot系列珠寶，無論單戴或混搭都能展現個性魅力。





▲Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環。





▲Tiffany HardWear 搭配白色珍珠母貝面盤的18玫瑰金鋪鑲鑽石腕錶。

法國珠寶品牌FRED則由全球品牌代言人關曉彤上陣示範新春穿搭，她穿俏麗的紅色洋裝小露事業線，疊搭新春主打鑲嵌鑽石與紅寶石珠寶，款式包括無限符號「∞」的Chance Infinie系列項鍊，以及搭配紅色或金色鍊繩的Force 10系列手環，以明亮色調的新設計呼應節慶氣氛。





▲FRED全球品牌代言人關曉彤演繹新春珠寶。（圖／FRED提供，以下同）





▲FRED Chance Infinie系列玫瑰金鑲嵌鑽石與紅寶石的項鍊、手鍊及戒指。





▲FRED Force 10系列鑲嵌鑽石或紅寶石手環。