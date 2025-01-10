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亮珠寶／千黛亞、賽琳娜都是時髦精　被花式車工美鑽套牢

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▲▼千黛亞與賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗全球品牌代言人千黛亞佩戴寶格麗頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊出席第82屆金球獎。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣準新人選擇求婚單鑽戒時，多以經典的圓形明亮式車工鑽石搭配18K白金或鉑金戒環為主，但歐美人士對於花式車工鑽石接受度高，並熱衷雙色貴金屬搭配的活潑設計，從近期曬出求婚鑽戒的好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），可見花式車工求婚鑽戒相當盛行，不僅是婚禮當天，也是日常或出席正式場合的時髦配件。

▲▼千黛亞 。（圖／路透社）

▲千黛亞更吸睛的珠寶是左手無名指所戴的訂婚鑽戒。（圖／路透社）

千黛亞日前出席第82屆金球獎頒獎典禮，以橘色LV（Louis Vuitton，路易威登）搭配代言的寶格麗（BVLGARI）頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊亮相，撞色搭配法已夠搶眼，未料真正引爆話題的是左手無名指的約5.02克拉鑽戒，證實她已與交往3年多的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）訂婚。

▲▼千黛亞與賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲湯姆霍蘭德（左）於聖誕假期向千黛亞求婚成功。（圖／翻攝zendaya IG）

湯姆霍蘭德於去年底聖誕節假期向千黛亞求婚，不是獻上女方代言的寶格麗鑽戒，而是向倫敦珠寶設計師品牌Jessica McCormack訂製5.02克拉east-west cushion鑽戒，曾在國際拍賣公司蘇富比珠寶部門工作的Jessica McCormack對古董珠寶情有獨鍾，為千黛亞打造18世紀英國喬治亞珠寶風格的鑽戒，特色是以封閉式橫向鑲嵌美鑽，底部採開洞設計，並以雙色貴金屬呈現，完美融合古典與現代精神。

▲▼千黛亞與賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲千黛亞約5.02克拉的枕形切割訂婚鑽戒出自倫敦品牌Jessica McCormack。（圖／翻攝Jessica McCormack官網）

美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）去年底也曬出約5克拉的馬眼形鑽戒，宣布與交往1年多的音樂人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）訂婚，馬眼鑽又被稱為欖尖形鑽石，據說是18世紀時法王路易十五想替情婦龐巴度侯爵夫人訂製一枚屬於她的鑽石，因此珠寶工匠依她笑起來嘴唇模樣切割出馬眼形鑽石，後來也以「侯爵夫人（Marquise）」為這種切割方式命名，賽琳娜戴上此花式車工鑽石樂不可支，走到哪就戴到哪，日前出席金球獎佩戴一身閃亮的Tiffany珠寶，也不忘秀出她的巨鑽戒。

▲▼千黛亞與賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜出席金球獎時佩戴Tiffany & Co.珠寶，同時戴著訂婚鑽戒。（圖／翻攝selenagomez IG）

▲▼千黛亞與賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜開心曬出約5克拉的馬眼型切割求婚鑽戒。（圖／翻攝selenagomez IG）

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關鍵字：

千黛亞, 寶格麗, BVLGARI, 湯姆霍蘭德, essica McCormack

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