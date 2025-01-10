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32盞手工燈籠點綴法式奧斯曼公寓　Diptyque形象旗艦店根本「最美品香室」！

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著年假將近，很多人也開始放鬆心情準備迎新年，最近更是有不少質感好玩的地標，帶你來一一盤點，輕鬆規劃行程同時也是美店探索，隨便拍照都出圈。

＃Diptyque 形象旗艦店

diptyque。（圖／品牌提供）

diptyque。（圖／品牌提供）

Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

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Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

diptyque。（圖／品牌提供）

向來很懂得製造氛圍感的Diptyque不僅擅長充滿底蘊的香氛藝術，對於生活質感更是充滿詩意，在2024年底終於在台北101開設台灣首間形象旗艦店，22坪的空間承襲法國巴黎聖日爾曼大道34號首家精品店的靈魂，將奧斯曼（Haussmann）公寓造型完美結合台灣傳統工藝，弧形玻璃櫥窗展示的空間，利用32盞由Taiwan-Lantern匠人編織的燈籠綴以中國結，象徵吉祥如意，內部高挑法式門窗、大理石壁爐、黑色鍛鐵窗花等等細節，展現別具特色的文化亮點卻又保持初心。

＃媚比琳 TEDDY LAND遊樂園

Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,媚比琳,PRADA Beauty,彩妝,保養,美妝,香氛。（圖／記者李薇攝）

以泰迪熊毛茸茸的質感來形容新品「泰迪絨霧液態唇泥」的妝效，媚比琳在年輕潮流薈萃的華山1914文化創意產業園區打造超粉嫩的快閃店，Y2K風格的店內好拍又好玩，不但可以揪好友來試色體驗唇泥絲滑魅力，只要在指定通路（屈臣氏／康是美／寶雅）購買媚比琳唇彩單筆消費滿599元，更可以現場為限量泰迪熊吊飾串上專屬串珠，或是現場玩幸運轉盤也可以有機會獲得，免費入場當然要出發。

＃PRADA Beauty 旗艦快閃店

PRADA BEAUTY,PRADA,彩妝,快閃店,時尚。（圖／記者李薇攝）

當然也不能錯過現在話題最夯的PRADA Beauty全台首間旗艦快閃店，不僅可以搶先試用所有彩妝、保養以及香氛系列，更要排隊搶購韓國超人氣男團ENHYPEN成員善禹最愛的經典潤唇膏，另外還有獨家PRADA CAFÉ和時尚拍貼機可以玩，假日就衝中山商圈吧。

關鍵字：

Diptyque, 媚比琳, PRADA Beauty, 彩妝, 保養, 美妝, 香氛

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