fb ig video ETtoday search mobile

林曉同靈蛇之舞珠寶神秘優雅　環抱重量級彩寶吸睛

>

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同高級珠寶系列魅惑之眼戒指，鑲嵌藍寶石、沙弗萊石、鑽石、石榴石、茶鑽。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，發表全新「靈蛇之舞」高級珠寶系列迎接新春，蛇於華人文化象徵長壽、智慧與財富，神祕與多變的特質也啟發林曉同創作，結合精湛珠寶工藝，呈現姿態靈動的靈蛇珠寶，兩款魅惑之眼戒指便是以蜿蜒蛇身纏繞成圈，其中一款還環抱鑲嵌32.91克拉蛋面紅寶碧璽，喜氣洋洋。

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同高級珠寶系列魅惑之眼戒指，鑲嵌蛋面紅寶碧璽，紅寶石與鑽石。

重量級彩色寶石也是林曉同靈蛇之舞高級珠寶系列的吸睛焦點，「御守」系列的靈蛇環抱稀有的貓眼碧璽與蛋白石，流露神祕氣息；曉妝套鍊則以彩色剛玉珠串成繽紛項鍊，垂墜重達55.72克拉的墨綠碧璽，上面纏繞著鑲嵌美鑽與彩色剛玉的蛇，展現活潑的設計風格。

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同高級珠寶系列夢胸針，靈蛇纏繞於紅珊瑚上。

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同御守系列珠寶的主石藍綠貓眼碧璽深具分量。

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同高級珠寶系列曉妝套鍊鑲嵌墨綠碧璽、鑽石與彩色剛玉。

以翡翠著稱的JADEGIA玉世家，於新春之際創作水滴造型的翡翠鍊墜與戒指，象徵天賜的甘露，有純潔之美，亦有堅持不懈的精神，整體設計高貴優雅，且每一枚水滴型翡翠均為水頭足、翠綠色的老坑玻璃種，無論是過年或日常穿搭，都能襯托出佩戴者的好氣質。

▲▼ 林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家水滴形翡翠鑲鑽墜飾，水滴形翡翠鑲鑽戒指768,000元。（圖／玉世家提供）

►MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

►鎮金店聯手7-ELEVEN賣霜淇淋　免費撒開心果碎粒還抽金元寶

 

關鍵字：

林曉同珠寶, 玉世家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

G-SHOCK復刻經典連錶帶長度都一樣　42年造型戴起來依然時髦 Jennie當香奈兒女郎大秀水蛇腰　代言COCO CRUSH珠寶首推紅寶石 陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻 Oris豬小姐錶「粉」亮眼　錶背透明小窗她若隱若現 Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣 金球獎／澤井杏奈奪視后美呆了　卡地亞古董頸鍊配Dior大氣優雅 金球獎／妮可基嫚穿裸背水晶禮服　與凱特布蘭琪組「金銀雙嬌」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面