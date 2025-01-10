林曉同靈蛇之舞珠寶神秘優雅　環抱重量級彩寶吸睛

▲林曉同高級珠寶系列魅惑之眼戒指，鑲嵌藍寶石、沙弗萊石、鑽石、石榴石、茶鑽。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，發表全新「靈蛇之舞」高級珠寶系列迎接新春，蛇於華人文化象徵長壽、智慧與財富，神祕與多變的特質也啟發林曉同創作，結合精湛珠寶工藝，呈現姿態靈動的靈蛇珠寶，兩款魅惑之眼戒指便是以蜿蜒蛇身纏繞成圈，其中一款還環抱鑲嵌32.91克拉蛋面紅寶碧璽，喜氣洋洋。

▲林曉同高級珠寶系列魅惑之眼戒指，鑲嵌蛋面紅寶碧璽，紅寶石與鑽石。

重量級彩色寶石也是林曉同靈蛇之舞高級珠寶系列的吸睛焦點，「御守」系列的靈蛇環抱稀有的貓眼碧璽與蛋白石，流露神祕氣息；曉妝套鍊則以彩色剛玉珠串成繽紛項鍊，垂墜重達55.72克拉的墨綠碧璽，上面纏繞著鑲嵌美鑽與彩色剛玉的蛇，展現活潑的設計風格。







▲林曉同高級珠寶系列夢胸針，靈蛇纏繞於紅珊瑚上。

▲林曉同御守系列珠寶的主石藍綠貓眼碧璽深具分量。

▲林曉同高級珠寶系列曉妝套鍊鑲嵌墨綠碧璽、鑽石與彩色剛玉。

以翡翠著稱的JADEGIA玉世家，於新春之際創作水滴造型的翡翠鍊墜與戒指，象徵天賜的甘露，有純潔之美，亦有堅持不懈的精神，整體設計高貴優雅，且每一枚水滴型翡翠均為水頭足、翠綠色的老坑玻璃種，無論是過年或日常穿搭，都能襯托出佩戴者的好氣質。





▲玉世家水滴形翡翠鑲鑽墜飾，水滴形翡翠鑲鑽戒指768,000元。（圖／玉世家提供）