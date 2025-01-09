fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」

>

記者鮑璿安／綜合報導

New Balance以 「型聚此刻，潮玩新年」為主題帶來一系列蛇年全新鞋款，今9日請到柯佳嬿、李沐與詹懷雲共同演繹，而明日恰好是柯佳嬿40歲生日，她透露會和朋友吃飯慶祝，至於老公坤達則會因工作缺席，但早就承諾會包紅包給她「安太座」，柯佳嬿更是妙回「一定要的吧！」

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席New Balance「型聚此刻，潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿此次穿著WRPD Runner奶油白搭配SDS 系列沙色拼接連帽外套與工裝裙。（圖／記者林敬旻攝）

柯佳嬿此次穿著WRPD Runner奶油白搭配SDS 系列沙色拼接連帽外套與工裝裙，演繹質感單色調穿著，她笑說：「我不喜歡太多顏色在身上，今天就很像我平常會穿的款式。」而鞋款擁有輕量化的支撐結構，如雲朵般的輕柔觸感，讓她非常喜愛，更說自己私下喜歡增高款式，除了百搭舒適之外，整體比例看起來也更好。農曆新年將至，她則表示全家人都要穿上品牌鞋款走春去。

▲李沐出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐以New Balance 740 月光白搭配MET24 羽絨背心。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹懷雲出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹懷雲則穿上SDS系列雙面穿抽繩休閒外套配上New Balance 740夜幕黑。（圖／記者林敬旻攝）

▲「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」新春發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」新春發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲極簡且具未來感的 WRPD Runner 和復古經典的 740 鞋履。（圖／記者林敬旻攝）

李沐以New Balance 740 月光白搭配MET24 羽絨背心，詹懷雲則穿上SDS系列雙面穿抽繩休閒外套配上New Balance 740夜幕黑，740 系列作為新春人氣限定鞋款，是以經典千禧年代跑鞋為藍本，搭載舒適緩震性能並推出森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏四色選擇。兩人也俏皮分享自己過年要做的事情，就是和家人一起圍爐團聚。

除了帶來新年限定 WRPD Runner 和復古經典的 740 鞋履之外，即日起至2025年2月5日止，凡透過New Balance LINE 官方帳號 DIY 個性化電子紅包，並分享給LINE好友，即可獲得全新鞋款以及購物金的抽獎機會。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相 。（圖／品牌提供）

此外，全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相，除了搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，連簡約的設計感也是矚目焦點，男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側；鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀更彰顯自由行走、輕動隨行的設計概念。這次也帶來4款配色，以黑白灰為主軸，輕鬆融入日常穿搭。

►《現在撥打的電話》蔡秀彬撞包《一箱情緣》！

關鍵字：

鞋款, 蛇年, 柯佳嬿, NewBalance, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜　讓你瞬間擁有好心情

香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜　讓你瞬間擁有好心情

從大拇指看真實愛情觀！網瘋傳「手相占卜」這類型最沒安全感 《大奉打更人》6台詞：即使沒有遇到好的姻緣呢，也不用迫於外力將就 最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高 張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 蔡依林驚喜同框孫儷！穿Valentino復古風新造型曝光氣場超強 試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂 TWICE成員Mina升格FENDI大使！搶曬仙氣美照　同款Peekaboo夯包必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面