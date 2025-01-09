柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」

記者鮑璿安／綜合報導

New Balance以 「型聚此刻，潮玩新年」為主題帶來一系列蛇年全新鞋款，今9日請到柯佳嬿、李沐與詹懷雲共同演繹，而明日恰好是柯佳嬿40歲生日，她透露會和朋友吃飯慶祝，至於老公坤達則會因工作缺席，但早就承諾會包紅包給她「安太座」，柯佳嬿更是妙回「一定要的吧！」





▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席New Balance「型聚此刻，潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿此次穿著WRPD Runner奶油白搭配SDS 系列沙色拼接連帽外套與工裝裙。（圖／記者林敬旻攝）

柯佳嬿此次穿著WRPD Runner奶油白搭配SDS 系列沙色拼接連帽外套與工裝裙，演繹質感單色調穿著，她笑說：「我不喜歡太多顏色在身上，今天就很像我平常會穿的款式。」而鞋款擁有輕量化的支撐結構，如雲朵般的輕柔觸感，讓她非常喜愛，更說自己私下喜歡增高款式，除了百搭舒適之外，整體比例看起來也更好。農曆新年將至，她則表示全家人都要穿上品牌鞋款走春去。





▲李沐以New Balance 740 月光白搭配MET24 羽絨背心。（圖／記者林敬旻攝）







▲詹懷雲則穿上SDS系列雙面穿抽繩休閒外套配上New Balance 740夜幕黑。（圖／記者林敬旻攝）







▲極簡且具未來感的 WRPD Runner 和復古經典的 740 鞋履。（圖／記者林敬旻攝）

李沐以New Balance 740 月光白搭配MET24 羽絨背心，詹懷雲則穿上SDS系列雙面穿抽繩休閒外套配上New Balance 740夜幕黑，740 系列作為新春人氣限定鞋款，是以經典千禧年代跑鞋為藍本，搭載舒適緩震性能並推出森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏四色選擇。兩人也俏皮分享自己過年要做的事情，就是和家人一起圍爐團聚。

除了帶來新年限定 WRPD Runner 和復古經典的 740 鞋履之外，即日起至2025年2月5日止，凡透過New Balance LINE 官方帳號 DIY 個性化電子紅包，並分享給LINE好友，即可獲得全新鞋款以及購物金的抽獎機會。





▲全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相 。（圖／品牌提供）

此外，全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相，除了搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，連簡約的設計感也是矚目焦點，男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側；鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀更彰顯自由行走、輕動隨行的設計概念。這次也帶來4款配色，以黑白灰為主軸，輕鬆融入日常穿搭。