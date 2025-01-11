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天冷久咳不癒？中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力

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▲▼中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力 。（圖／Pixabay）

▲芝麻富含抗氧化成分。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

全台冷氣團來襲，家裡的小朋友是否感冒頻繁、久咳即便就醫也沒緩解，曾宜萱中醫師傳授3步驟提升免疫力，幫助全方位預防病毒侵襲。

曾宜萱中醫師分享，病毒在學齡兒童間傳播快速，若發現自己或孩童的久咳症狀遲遲未改善，務必即早就醫。她提醒大家日常謹記清淡飲食、規律作息、適度運動、保持正向樂觀，同時教你3步驟提升免疫力，養出良好「精氣神」，抵禦病毒侵擾。

#飲食養護

多吃黑芝麻、黑木耳等黑色食物能滋潤肌膚、烏黑毛髮、提升腎氣，富含抗氧化成分，小孩吃能強健腦力，爸媽吃則能延緩老化。

▲▼中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力 。（圖／Pixabay）

#中藥補氣

孩子需要強化免疫，家長更需要疏肝解鬱，人蔘、當歸、靈芝、黃耆、柴胡等藥材有補氣的功用，能強化人體原生的自我調節能力，養好身體更能養出好心情。

#穴位按摩

每天利用睡前五分鐘按摩腳底的「湧泉穴」、足内側腳踝後方的「太谿穴」穴位，以及肚臍下方的「關元穴」，就能達到養腎、調理的效果，小孩睡前按壓能幫助入睡，促進生長、長更高；父母一起按能放鬆身心，緩解整日疲勞，共享親子時光，此外冬季將暖暖貼貼在「關元穴」及鄰近腹部、下腹部，更能有效緩解手腳冰冷，增強免疫力。

關鍵字：

感冒, 免疫力, 中醫, 曾宜萱, 久咳

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