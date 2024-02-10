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抱緊處理！30倍大「巨型星之卡比」跳進奶油雲朵坐墊　眼睛發亮超可愛

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記者鮑璿安／台北報導

《星之卡比》的粉絲們又有全新品項可收！主角卡比擁有可愛外觀，可以吸入敵人並獲得敵人的能力進行遊戲，這次與日本知名玩具公司TAKARA TOMY合作打造了「30倍大巨型玩偶」，製作出卡比跳進奶油雲朵、眼睛發亮的模樣，簡直想要抱緊處理！

▲卡比 。（圖／翻攝自產品官網）

▲卡比 。（圖／翻攝自產品官網）

▲巨型卡比玩偶尺寸是普通玩偶的30倍大 。（圖／翻攝自產品官網）

巨型玩偶總是有無比的療癒感，這次以任天堂Switch平台遊戲《卡比的美食節》為主題打造的最新卡比玩偶登場，尺寸約為60cm寬、50cm高，超巨大的外型，成為目前銷售同角色毛絨玩具的30倍大。而卡比的粉紅色身體與一雙小腳，圓潤廓形非常討喜，還特別製作了閃閃發光的眼睛，採用貼花刺繡打造，呈現出卡比看見美食時興奮的模樣，簡直可愛度加倍。

不僅玩偶尺寸巨大，卡比還配有特大號奶油雲朵毛絨坐墊，就像跳進奶油一樣柔軟，且觸感蓬鬆，作為居家擺設非常療癒。這款「星之卡比玩偶」已經開放預購，將從2024年6月起依序出貨。

除了星之卡比，最近Pokémon Center 則推出尺寸為高 80cm、寬 57cm、深 75cm的巨型「可達鴨」，具有辨識度的黃色身體，搭配上一雙呆萌白色眼睛、三根毛，標誌性特點一樣都沒少，超有熟悉感，療癒外觀和觸感融化人心。

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關鍵字：

卡比, 玩偶, 星之卡比, 美食節, 預購

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