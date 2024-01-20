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不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

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▲▼ 營養師曝喝咖啡4好處。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師分享喝咖啡對身體的益處，但也提醒咖啡攝取量要控制好。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash

很多上班族都習慣每天早上要喝1杯咖啡，提振精神，更能專注工作，而咖啡除了能趕走疲累、讓人感到精力充沛，其實咖啡對身體還有不少好處！營養師谷傳玲就分享喝咖啡的4大好處，甚至能幫助降低罹癌風險，但她也提醒，咖啡不是越多越好，控制好攝取量也很關鍵。

▲▼ 營養師曝喝咖啡4好處。（圖／翻攝unsplash）

＃提神

咖啡中的咖啡因會作用於中樞神經系統的皮質層，可以提神醒腦，讓人感到更清醒，暫時解除疲勞、精力充沛，提高工作和學習的效率。

＃降低罹癌風險

有研究顯示，咖啡能降低肝癌、乳腺癌、子宮內膜癌等癌症的風險。

＃預防某些疾病

有研究中發現，適當喝咖啡對於第二型糖尿病、帕金森氏症、肝癌有一定的預防作用。

＃提高運動耐力

適當的攝取咖啡能讓你精力充沛，提高運動耐力，進而消耗更多的熱量，對於減肥還是很有幫助的。

▲▼ 營養師曝喝咖啡4好處。（圖／翻攝unsplash）

雖然喝咖啡有以上這些好處，但谷傳玲提醒，咖啡也不是想喝多少就喝多少，因為攝取太多咖啡可能會讓你心跳加速、心慌、頭暈，下午3點後喝咖啡還可能會影響睡眠。建議普通成人每天咖啡因要控制在400毫克以內，不超過這個量才是安全的，同時要注意別選擇成分表中含有添加糖和奶精的咖啡。

▲▼ 營養師曝喝咖啡4好處。（圖／翻攝unsplash）

換算成平時常見的咖啡份量，像是一般市面上一包1.8～2g的三合一即溶咖啡，大約含有50毫克的咖啡因；而星巴克大杯（473ml）美式含有225毫克咖啡因，所以一天控制在1.5杯以內即可。另外還要注意含有咖啡因的其他食物，像是茶飲、巧克力、可樂等，如果喝了咖啡最好就別吃這些食物了。

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關鍵字：

咖啡, 好處, 益處, 健康, 攝取量, 營養師

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