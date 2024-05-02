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小心別誤踩！盤點「5個常見職場地雷」　說主管壞話超不智

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▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

▲職場學問多，小心別誤踩地雷。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

有人在職場上如魚得水，有人卻是屢屢受挫，撇除個人工作能力之外，小心誤踩職場地雷，得罪別人而不自知，盤點職場上5件不能做的事情，你也中了嗎？

#說主管的壞話

無論你對主管有多不滿意，公開批評或抱怨主管的做法絕對是不明智的。這樣的行為不僅會破壞你與主管之間的關係，還可能對職業前景產生負面影響。在面對困難或不滿時，最好選擇以建設性的方式與主管溝通，並尋求解決問題的方法。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

#忽略專業禮儀

在職場中，專業禮儀是至關重要的。這包括準時到達工作場所、尊重同事和客戶、穿著適當的服裝等。忽略專業禮儀可能給他人留下不專業或不成熟的印象，進而影響在職場中的形象和信譽。

#缺乏溝通技巧

在職場中，良好的溝通技巧至關重要。這包括有效地表達自己的想法和意見，聆聽他人的觀點，並能夠在不同情況下以適當的方式進行溝通。缺乏溝通技巧可能導致誤解、衝突和合作困難，從而影響工作效率和團隊合作。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

#競爭力不足

在競爭激烈的職場環境中，積極追求專業發展機會，不斷學習和提升自己的技能，是在職場中不能忽視的重要事情之一。

#私下討論薪水

薪水是一個敏感的話題，通常來說，與同事討論薪水可能會引起不必要的緊張或不適。然而，這也取決於你所處的工作環境和關係。如果在一個開放和透明的文化中工作，公司鼓勵員工分享薪資信息，那麼聊薪水可能是合適的。但是，如果不確定，最好先謹慎對待，避免在職場中引起不必要的困擾。

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關鍵字：

職場, 地雷, 職業前景, 溝通技巧, 專業禮儀

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