追劇喜歡快轉竟藏迷人潛質！揭「2大優點」其實最懂得安排時間





▲追劇愛快轉的人其實也有意想不到的迷人特質 。（示意圖／翻攝自微博承歡記）



記者鮑璿安／綜合報導

不少人喜歡在看劇的時候按下快轉，而且一旦按了就再也回不去正常速度了，這樣的行為或許會得到旁人評價「不耐煩」、「好好看劇很難嗎？」，不過追劇愛快轉的人其實也有意想不到的迷人特質和優點，一起來看看。

# 2倍速是最多人的選擇

看劇喜歡快轉的你其實不是特例，《KKTV》平台就曾經統計過，多數人會在看職場、古裝這類劇集時快轉，而最多人會以2倍速觀看，其次才是1.5倍速，可見現代人匆忙個性，會依照劇集的長度去進行快轉，把握在最簡短的時間內，看完且看懂一齣戲。

# 追劇快轉的人多數並非追星族

喜歡快轉看劇的人，或許時常背負不耐煩、急性子的罵名，其實不然，背後藏著我們意想不到的迷人潛質，像是快轉習慣其實代表觀眾沒有為了戲劇而浪費時間，出發點往往並不是為了追星，因為追星族是不會錯過偶像的每一個鏡頭，而你或許只是想掌握與朋友之間的話題而看劇。

# 最快掌握到最多資訊、懂得安排時間

此外，快轉的這種生活習慣，讓你在觀看的同時能夠以最短時間取得資訊，並且與社會產生連接，是再好不過的選擇。接著也代表你能利用節約下來的時間去做更多的事情，並非常人所說的急性子，所以看劇快轉的你，或許才是跟上了現代社會快速的步伐。