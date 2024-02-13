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3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

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▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你是社交小白嗎？。（圖／pakutaso、pixabay）

時尚中心／綜合報導

雖然現在網路發達，但社交技巧是現代社會中至關重要的一環，而情商的高低直接影響著個人在不同場合的表現。很多「社交小白模式「可能覺得自己很受歡迎，事實上在大家眼中有夠低情商，默默翻了千次百眼不自知，有3種社交方式表明你或身邊的人就是社交小白，新的一年慢慢改進再跟大家做好朋友吧。

▲▼職場,上司。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

言談不當，缺乏尊重
言談舉止是社交技巧的關鍵，低情商的人可能在言談中缺乏對他人的尊重，很喜歡挖苦嘲笑別人，這樣的舉止使人難以建立正面的互動，如果你總是覺得攻擊別人很好笑，從來都沒自嘲過自己的話，你在大笑時可能要看看周邊的人，也是不是覺得你講的話很好玩，還是只有自己在唱獨角戲。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

情緒易怒或冷漠
情緒管理就是情緒控制，低情商的人容易陷入激動或易怒的情緒中，有時候過於激動像在演連續劇實在不妥，相反的若表現出冷漠、無動於衷的情緒反應，也讓人覺得難以相處，如果不能調整的話，建議可以找同種類的人陪演或是一起冷靜，因為沒人有義務承接你的極端情緒。 

▲▼吵架,溝通,講電話。（圖／取自免費圖庫xframe）

缺乏非言語溝通技巧
社交不僅僅是言語交流，非言語溝通同樣重要，與同事開會或跟朋友吃飯時，不斷低頭看手機，雖然對方的提問和反應你都有回答，但感覺就是不禮貌，非言語溝通是包括眼神、表情跟姿勢，並非僅做到一項而已。

關鍵字：

社交小白, 錯誤社交

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