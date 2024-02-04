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10款精品老花長夾推薦！LV Monogram、DIOR藤格紋　新年招財挑款換起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

無論是風水、星座、心理學都會說想招財就要用長夾，而皮夾這個單品一般來說一用就是好幾年，看來看去還是老花最看不膩，本次為大家推薦10款精品老花長夾，想在2024年財運滾滾，挑一咖換起來吧！

精品老花長夾推薦

Louis Vuitton

以雙色Monogram Empreinte皮革製作的Sarah錢包，奶茶色的包身盡現優雅有質感，綴以放大設計的Monogram壓花圖案，信封式金色按扣開合，內部有兩個大型隔層、和16個名片夾層。

另一款棉質牛仔布拉鏈錢包，同樣搭配上Monogram圖案，色系上以石洗丹寧色呈現年輕的流行感，有三個風琴式隔層、一個拉鏈零錢格及多個卡槽，實用又耐裝。

DIOR

這款Dior Caro系列的長夾，以絎縫的經典Cannage藤格紋老花圖案做為包身設計，柔和的沙色小牛皮以翻蓋的方式開合，長夾正面綴以「CD」標誌。

CELINE

以大受喜愛的TRIOMPHE凱旋門老花印花作為設計，搭配上拉鍊包的開合方式，小牛皮襯裡設有兩個長形內格，十二個信用卡收納槽，以及一個拉鍊口袋收放零錢。

LOEWE

LOEWE的長夾以小牛皮打造，長夾外型以經典的Anagram圖案壓花設計，在黑色長夾上看來細節精緻，八個卡槽，以及拉鍊零錢夾層，實用性也很高。

FENDI

以FENDI經典的Baguette包款作為設計的長夾，採按扣掀蓋設計開合，有一個零錢拉鍊口袋、以及十個信用卡夾層和側邊扁形收納袋，包紳士提花、FF老花提案，百看不膩。

F is Fendi為主題的長夾，以喜氣的紅色Cruise皮革製作開合包蓋，皮夾包身上是浮雕手繪FF主題圖案，大氣又搶眼。

GUCCI

從1970年代延續至今的GG標誌，讓這款長夾更有經典性，同時結合紅綠織帶條紋的設計，精緻又奢華。

Jumbo GG帆布搭配竹製配件作為這款長夾的主要設計，雖然是經典的老花也能有活潑感。

BURBERRY

BURBERRY經典的格紋就是有一股濃濃的英倫風情，內裡深色皮革材質，以及超多卡片夾層，收納性非常高。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024包包更大了！10＋款精品大包推薦，LV皮革購物袋、Loewe大托特包都好燒

● 紅色造型單品盤點，龍年限定、經典輪廓...時髦拜年必備

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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