跑3個櫃位都買不到！雲霧唇萃一上市就被秒殺超狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

情人節即將到來，想要打造完美的妝容，自信唇色不能少，以下盤點多款近期大勢唇彩，超級限量發售，甚至剛在別的國家上市就秒缺貨，絕對要設定行事曆手刀搶。

＃ARMANI 奢華絲絨雲霧唇萃，售價1550元

ARMANI總是可以敲動女性心中最優雅的那一塊，這次在2月全新上市的唇萃，採用更加輕薄的質地，宛如雲霧一樣的細緻妝效與輕盈感受，塗抹瞬間不顯唇紋又可以展現絕美色澤，重點是漸層設計的磨砂唇膏管身，簡直美到最高點，據傳在中國上市之後，立刻秒被掃空，要跑至少3個櫃點才有機會有貨，這次限定4個顏色也是極少量登台，當然不能錯過。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，售價1450元

擁有法式女性專屬的自信與優雅，嬌蘭除了頂級的紅寶之吻唇膏之外，今年竟然在俏皮可愛的KISSKISS系列推出護唇油，淡雅的色澤裡面蘊含蜂蜜、蜂蠟、蜂王乳與玫瑰果油等保養成分，塗抹瞬間打造零死皮的彈嫩Q唇，重點是優雅的紅潤色調更可以呈現出自然好氣色， 波光質感讓雙唇唇紋瞬間隱形，飽滿澎彈。

＃VALENTINO 高訂柔霧唇膏，售價1500元

掌握女人的性感高調，VALENTINO高訂柔霧唇膏系列上市推薦3款裸色調，低飽和度的粉裸色，塗抹起來完全不挑膚色，可以輕鬆打造出完美氣質，其中，132A更是帶有一點橘棕的款式，修飾蠟黃一抹有感，絲滑質地打造顯色飽和妝效。