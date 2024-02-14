fb ig video ETtoday search mobile

分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

>

▲▼ 星座。（圖／翻攝自TVN IG）

▲分手毫無徵兆星座Top 3。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

墜入愛河如果是一瞬間的事情，那麼以下星座對於分手的處理方式也是，情感上的變化讓人完全措手不及，說斷就斷閃電退場，以下公開分手毫無徵兆星座Top 3。

Top 3天蠍座

天蠍座情感上充滿激情和內斂，是有些自我矛盾的星座，有時候自己也不知道自己要什麼，可能因為內心上過於敏感，而將真實的感受隱藏起來。所以當天蠍座決定結束一段關係時，他們可能已經在心中細心籌劃了一段時間，然而表現的狀態卻和往常差不多，措手不及讓對方毫不知情。

Top 2水瓶座

水瓶座獨立而冷靜，對於現況的不滿意，讓他們有可能突然之間就想要切換狀態，在內心經歷了一番思考後，決定結束一段感情。由於他們傾向於獨立思考，不太會及時與對方分享自己內心的變化，這使得分手來得突然而毫無預警，水瓶座的冷漠表象可能掩蓋了他們內心的真實情感，當然也就讓對方很難提前感知到問題的存在。

Top 1射手座

射手座崇尚自由，若是在感情裡頭感受到被約束，就會想著突然間結束關係，而且甚至不吵不鬧和往常一樣，射手座不太擅長處理情緒，很有可能出現更新鮮的事物，就被轉移注意力，這種變動性使得分手來得毫無預兆，對方也無法理解為何感情在一夜之間出現如此大的轉變。

關鍵字：

星座, 分手, 愛情, 天蠍座, 水瓶座, 射手座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學 超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子 衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找 快樂好難？心理諮詢師傳授「6招」 讓你遠離負面情緒 分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能 C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色 3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面