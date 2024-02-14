分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

▲分手毫無徵兆星座Top 3。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

墜入愛河如果是一瞬間的事情，那麼以下星座對於分手的處理方式也是，情感上的變化讓人完全措手不及，說斷就斷閃電退場，以下公開分手毫無徵兆星座Top 3。

Top 3天蠍座

天蠍座情感上充滿激情和內斂，是有些自我矛盾的星座，有時候自己也不知道自己要什麼，可能因為內心上過於敏感，而將真實的感受隱藏起來。所以當天蠍座決定結束一段關係時，他們可能已經在心中細心籌劃了一段時間，然而表現的狀態卻和往常差不多，措手不及讓對方毫不知情。

Top 2水瓶座

水瓶座獨立而冷靜，對於現況的不滿意，讓他們有可能突然之間就想要切換狀態，在內心經歷了一番思考後，決定結束一段感情。由於他們傾向於獨立思考，不太會及時與對方分享自己內心的變化，這使得分手來得突然而毫無預警，水瓶座的冷漠表象可能掩蓋了他們內心的真實情感，當然也就讓對方很難提前感知到問題的存在。

Top 1射手座

射手座崇尚自由，若是在感情裡頭感受到被約束，就會想著突然間結束關係，而且甚至不吵不鬧和往常一樣，射手座不太擅長處理情緒，很有可能出現更新鮮的事物，就被轉移注意力，這種變動性使得分手來得毫無預兆，對方也無法理解為何感情在一夜之間出現如此大的轉變。