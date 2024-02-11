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小資女10萬擁瑞士名錶！浪琴用198個長方形變鍊帶、Oris潛水錶面盤顏色超美

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▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列羅馬「flinqué」飾紋面盤搭配黑色鱷魚皮革錶帶腕錶，53,400元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬物齊漲的時代，名錶也難逃漲價命運，小資女想入手各品牌經典款式，預算得往上調至10萬元，才有機會入手歷史悠久的瑞士品牌錶款。《ET FASHION》精選浪琴表（Longines）、Oris、TAG Heuer（泰格豪雅）、TUDOR（帝舵表）、雷達表（RADO）等5大品牌女錶，滿足不同風格的時尚女性。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列羅馬「flinqué」飾紋面盤搭配不鏽鋼鏈帶腕錶，62,900元。

浪琴表
雖然中性大錶流行多年，但仍有不少女性喜歡秀氣錶款，浪琴表聽見大眾心聲，以經典的DolceVita多情系列為藍本，推出21.50毫米 x 29.00毫米長方形不鏽鋼錶殼的Mini DolceVita迷你多情系列腕錶，顏色款式豐富，包括未鑲鑽或鑲鑽、皮帶或鍊帶錶款，其中鍊帶由198個長方形鍊節構成宛若珠寶手鍊，戴起來也相當舒適。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）
▲Oris錶徑36.5毫米的Aquis日期錶，共有愛琴海藍（左起）、水藍綠與胭脂粉珍珠母貝面盤款式，各72,000元。（圖／翻攝Oris官網）

Oris
潛水錶是近幾年大受歡迎，熱潮也吹向女錶設計，Oris代表性潛水錶系列Aquis推出採用珍珠母貝面盤的日期潛水錶，分別為高彩度的胭脂粉、愛琴海藍和水藍綠面盤，為中性錶款注入優雅氣息。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）
▲TAG HEUER AQUARACER競潛PROFESSIONAL 200石英腕錶，70,700元。

TAG Heuer
尺寸偏大的潛水錶，女性戴起來容易卡手，TAG Heuer特別打造錶徑30毫米的TAG Heuer Aquaracer（競潛）Professional 200腕錶，配上白色珍珠母貝面盤，在高雅風格與強悍設計間取得完美平衡。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）
▲錶徑28毫米的TUDOR ROYAL鮭魚粉面盤腕錶，99,000元。（圖／翻攝TUDOR官網）

TUDOR
完美融合經典錶與運動錶雙重特色的TUDOR Royal（帝舵皇家）系列，是外型、價格皆深具吸引力的自動上鍊機械錶，且備有錶徑28毫米、34毫米、38毫米與41毫米4種尺寸，以及巧克力棕色、鮭魚粉色等流行色調，提供豐富選擇，其中時標鑲鑽的錶徑28毫米鮭魚粉面盤腕錶，不到10萬元便能擁有。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）
▲模特兒戴雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕錶葉門龍血樹款。（圖／雷達表提供，以下同）

RADO
以高科技陶瓷材質著稱的雷達表，近年來設計感越發令人著迷，與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani攜手推出True Thinline真我超薄系列世界花園合作款，將國際瀕臨滅絕的植物品種--葉門龍血樹的紋理圖案，巧妙覆上玫瑰金色面盤上，錯綜複雜的樹枝圖騰成為視覺焦點，搭配灰色調的電漿高科技陶瓷錶殼與鍊帶展現好質感。

▲▼ 十萬女錶 。（圖／公關照）
▲雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕錶葉門龍血樹款，88,400元。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Oris, RADO, 雷達表, TAG Heuer, 泰格豪雅, TUDOR, 帝舵表

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