膚色立刻亮2階！2024 春夏髮色大勢「漿果紅棕色」染起來

▲漿果紅棕是2024春夏的人氣髮色。（圖／翻攝自IG/xeesoxee、imwinter）

記者曾怡嘉／台北報導

春節年假倒數計時，不少人都喜歡在年前換上新髮色，為新的一年招來好運，法國頭皮養護專家就盤點2024春夏髮色趨勢，給想換髮色卻還沒想法的你一些新靈感。

▲IU的髮色已帶起一波流行風潮。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

#科幻仿生少女 柔和桃系髮色

色彩權威Pantone公布了2024的年度代表色「Peach Fuzz柔和桃」，粉嫩柔軟、平易近人的色調，一旦移植到了髮色上，反能彰顯出非真人的夢幻仙氣，仿若來自未來世界的仿生少女，科幻感十足。





▲霧感髮色的接受度越來越高。（圖／翻攝自IG/heybiblee)）

#時髦仙女系 光霧感灰棕、灰藍

柔霧髮色一直是時髦人的染髮首選，今年的柔霧冷調髮色，較往年更強調整體的光澤度及髮質，透過添加具光感的灰色、藍色系元素，讓最後染出的髮色呈現細膩如絲緞般、銀灰色的光澤質感，隨時亮眼迷人。





▲韓韶禧的髮色更襯托白皙肌膚。（圖／翻攝自IG/xeesoxee）

#人魚公主代表 煙燻漿果紅棕

想要擁有隨性女人味，請選擇女神韓韶禧的煙燻漿果紅棕。高顯色度、可同時駕馭隨性及個性的漿果紅棕色，非常適合亞洲人、一染膚色直接白兩階，且無需漂髮，是想要同時兼顧變髮大改造與好髮質的首選。漿果紅棕色可選擇像韓韶禧一樣，保留原本深髮基調，讓髮色在室內顯得較低調自然、鬆弛感隨性；也可像華莎或AESPA的Winter，將紅棕質感催到底，搭配捲度直接變身人魚公主。