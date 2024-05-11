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吉卜力最療癒動畫《貓的報恩》：你應該要學著做你自己，面對真實的自我

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文／女子學

「就這樣變成一隻貓，好像也不錯！」小春的感受應該說出了不少人的心聲。一團忙亂的日子，急促到彷彿什麼都來不及，搞得自己身心俱疲，或許有時軟爛一下，反而能讓我們喘口氣，再繼續向前走。

鬆弛感滿滿的《貓的報恩》被喻為吉卜力工作室史上最萌療癒系動畫。平凡的高中女生小春，在放學回家路上，救下差點被車撞到的貓，沒想到為了答謝她拯救月牙王子的報恩行動，卻開啟了一場前進貓王國的奇幻旅程。

▲《貓的報恩》被喻為吉卜力工作室史上最萌療癒系動畫。（圖／甲上娛樂提供，下同）

「你最好先考慮好，如何掌控著自己的時間。只要你辦得到，就沒有什麼好怕的了。」

迷糊高中生小春的早晨總是匆匆忙忙，連好好吃頓早餐都無法，只能眼睜睜看著母親享受美味的餐點，然後哀怨地拿起便當，快速衝向學校，但最後還是遲到，並受到同學們的嘲笑。這樣日復一日的類似場景，是否也讓你心有戚戚焉呢？

「貓王國是沒辦法掌握自己時間的人去的地方」，大白貓胖胖脫口而出的話看似漫不經心，卻點出了小春的早晨之所以會亂成一團的關鍵，也就是「自主管理」。不過，自主管理並不是被所謂的規範拘束，而是要按照自己的心意做決定，就算生活有時脫軌了，我們也能處變不驚地享受變化，像是既然都要遲到了，何不好好品嘗早餐的美味呢？

「不論是我救了貓咪，還是我的糊里糊塗。這些都是找回自我的重要過程。」

「生命可以隨心所欲，但不能隨波逐流。」到了貓王國的小春覺得這樣的愜意生活，便有了變成貓好像也不錯的念頭，而在半推半就進入貓皇宮看看後，她卻逐漸變成了貓。當我們不知道自己要做什麼時，很容易會跟隨他人的腳步，或是聽從別人的安排，但這些也不是壞事，前提是我們要在嘗試後，明白自己是否真正想這樣繼續做下去，而不是盲目地得過且過。

從一開始的急忙，到後來的悠閒，當小春對母親說出貓男爵曾對她講的：「這是我特製的紅茶，每次都不同，無法保證味道如何。」那一刻，看見了小春的成長，內心不再被他人所擾，掌控自己的一切，自信又堅定地走向未來。

從迷惘到認清自我，小春的心境轉換，或許就是《貓的報恩》這個故事所想傳達的：「你應該要學著做你自己，面對真實的自我，只要做到這點，你就什麼都不用懼怕。」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 貓的報恩, 動畫, 吉卜力, 宮﨑駿

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