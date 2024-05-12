哪種理財方式最好？前台積電財務主管：不是堅持，而是上癮！

文／郝旭烈 圖／達志示意圖、出版社提供

樂在其中｜哪種理財或投資方式比較好？



喜歡才能做得久

做久才能做得好

每次有次去參加一位畫家好友演講，結束後他請台下幾位觀眾和來賓分享聽講完後的心得。幾乎所有人上台都表達對這位好友的欽佩之情，說他在繪畫道路上的堅持，是能夠在國際舞台上發光發熱的重要關鍵，也是值得令大家好好學習的榜樣。

沒想到最後這位至交好友，竟突然叫我做總結，他不找我還好，既然找了，那麼在台下憋了半天的思緒，就忍不住全都釋放了出來。

我一拿起麥克風，就笑著請教我這位好友說，如果從今天開始讓他整個禮拜不能拿畫筆畫畫，請問他心情如何？

他聽完問題之後，整顆頭搖了個跟撥浪鼓般的說：「那肯定是不行的，不要說一個禮拜，就算是一天讓我不拿畫筆，我都受不了。」

當他說完之後，我露出滿意的笑容，然後轉向對所有聽眾說：「大家聽到了嗎，畫家不是堅持在做一件他不喜歡的事情，而是找到了生命中的最愛，畫畫已是他生命中不可或缺的一部分，他會成功是因為沈浸其中，與其說堅持，倒不如說上癮。」

不是堅持，

而是上癮。

在場所有觀眾，聽完我倆對話，不僅露出會心微笑，也恍如大夢初醒般的點頭如搗蒜。

這讓我也想起老媽理財的儉樸習慣，幾乎也是種樂在其中的上癮感覺。不管是洗菜水、洗碗水、洗澡水或洗衣水，她一定會儲存起來，作為沖廁所的二次再利用水。只要是走過、路過，老媽絕對不會讓她經過而沒有人在的房間有亮著的燈。

還有把舊衣服重新裁剪，拿來做抹布；把西瓜肉吃完了，再把裡面白色的內層挖出來，炒肉絲當作菜餚再利用⋯⋯

諸如這點點滴滴，任何一種可以省錢的方式，如同知名電影《佐賀的超級阿嬤》一樣，肯定能引起我老媽極大興趣，而會立刻身體力行並樂此不疲。

▎選擇自己樂於執行的理財法



就像有些人非常喜歡記帳，喜歡把每天消費一分一毫，巨細靡遺記錄下來，然後很開心的分析所有明細，再看看哪裡可以再多省一點。但有些人聽到記帳就頭大，喜歡花錢不受拘束的感覺，所以每當領到薪水之後，會先留下一筆給自己的存款，然後剩下的金錢就開心消費。

除了賺錢、花錢、存錢理財之外，投資的琳瑯滿目方式，也是青菜蘿蔔各有所愛。有人鍾愛房地產，可以整天到處看房、看地，和仲介商、屋主怎麼聊都不嫌累；但是只要一跟他提起金融商品，那就是立馬哈欠連連。

股神巴菲特特別鍾情於股票投資，原因不僅是他喜歡看著存摺數字，也因為投資獲利不斷地增加。更重要的是他非常沈浸於研究不同產業、不同公司，並從其中找到具有價值且值得投資的企業。歸根究底，就是股票研究對巴菲特不僅僅是投資學習的堅持，更重要是讓他能夠「樂在其中」，甚至上癮的重要活動。

理財和投資，如同生活和工作一樣，要找到自己喜歡，不用執著於跟風，看到別人做什麼就一定要自己做什麼。

只要持續不斷嘗試，找到自己喜歡，便不需要痛苦堅持，也能夠享受理財和投資的過程。讓自己在樂趣學習當中，越來越專業，越來越投入，不僅賺到財富，更賺到每分每秒生命的愉悅，那才是最大的幸福。

喜歡才能做得久，

做久才能做得好。