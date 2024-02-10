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怎麼也瘦不下來？「吃對時間」很重要　9點前早餐喚起代謝

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▲▼「吃對時間」很重要、不挨餓也能輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

▲執行減重計畫時，吃的「時間點」很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明已經少吃多動且很努力控制飲食了，體重仍是沒有達標，怎麼辦？或許你可以檢視看看是不是吃錯時間，減重要把握「時間點」，記得沒那麼餓就不吃，晚上早一點睡，睡前的宵夜一定要忍住！

#早上9點前要吃早餐

很多人減重會跳過早餐，但若是不吃早餐，很容易會使身體代謝變慢，對減重更為不利，建議早上9點前吃早餐，能避免中餐爆食，同時增進新陳代謝，才不會讓代謝處於低迷狀態。但也提醒吃早餐要吃對食物，亂吃一通小心堆積脂肪。

▲▼「吃對時間」很重要、不挨餓也能輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

#生理期正常吃

很多人生理期就會食慾大開，想說趁著生理期多吃可以補身，這個觀念絕對錯誤！即便生理期時也要堅持健康飲食，即便量體重不升反漲，因為這時的身體儲水力較強，只要把握生理期減重，別放任自己亂吃，遵守原來的飲食計畫，這時反而更容易掉體重。

#晚餐7點前要吃

不少女星維持身材的方式就是晚餐早點吃，甚至是晚餐精緻吃，所謂的精緻就是少吃澱粉、多吃蛋白質，以及攝取豐富纖維。建議晚上7點前吃晚餐，這樣能更幫助消化，進一步拉長兩餐間隔時間，就不怕熱量不能被身體消耗，容易變成脂肪。

▲▼「吃對時間」很重要、不挨餓也能輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

#下午4點後不吃水果

多吃水果雖好，但是含有高糖分的水果更要小心吃，越晚吃就越容易長胖，因為高糖分水果讓你容易堆積，像是芒果、榴槤、鳳梨都屬於高糖分，建議用藍莓、草莓、小番茄取代較為健康。

►罐頭也入列！營養師激推5款「減脂食物」　讓你吃飽又健康

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關鍵字：

瘦身, 時間, 原則

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